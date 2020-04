So einfach die Installation der "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes ist, so schnell kristallisieren sich Tücken in der Bedienung heraus.

Nach mehr als einem Monat setzt die Bundesregierung erste Schritte für die Rückkehr in ein normales Leben. Diese „zweite Phase" wird sich aber vom bisher gewohnten normalen Leben stark unterscheiden. Nase-Mund-Masken, Hygienevorgaben, Abstand halten und die "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes werden wohl noch längere Zeit unseren Alltag begleiten. Besonders große Hoffnung legt man dabei auf die App, die per digitalem, automatischem Handshake Kontakte automatisch aufzeichnen soll und damit im Fall einer Infektion eine schnelle, digitale "Telefonkette" in Gang setzt.