Auch hässliche Rhetorik ist potenziell tödlich

Siri Hustvedt schreibt Romane, Gedichte und Essays. Sie lebt in New York, zusammen mit ihrem Ehemann und Schriftstellerkollegen, Paul Auster.

Siri Hustvedt hat in New York zu lang „dem Gepolter und dem Wunschdenken des Irren an der Spitze zugehört“. Trump verbreite die Metapher vom „viralen Fremden, das den reinen Staat befällt“.

Der Blick aus dem Fenster meines Arbeitszimmers, in dem ich seit Jahren jeden Tag arbeite, hat sich nicht verändert. Ich sehe die Rückseiten derselben Brooklyner Häuser, dieselben durchhängenden Telefon- und Stromleitungen, einige davon überwuchert von Pflanzen, die gerade Knospen treiben. Es ist ruhiger als sonst. Keine Stimmen. Vögel fangen plötzlich an zu zwitschern und verstummen ebenso plötzlich wieder. Die Aussicht ist dieselbe, aber in diesen Tagen ist sie getrübt von Furcht.