Keine Frage, der (mit immer mehr Abstand geübte) Schulterschluss im Parlament ist wichtig. Und doch laden Pannen und hintergründige Selbstinszenierungen die Gedanken zum Wandern ein.

"Vielen Dank, dass Sie an dieser doch schwierigen Situation des Gesprächs teilgenommen haben", sagte Lou Lorenz-Dittlbacher gestern Abend zum Abschluss, und das Wörtchen "schwierig" war eine echte Untertreibung. Auch wenn man das alles mittlerweile kennt, diese quasi leeren Studios, in denen verlassen eine Moderatorin sitzt und auf die eingeblendeten Bilder ihrer Gesprächspartner starrt, während die Zeitverzögerung der Statements an schlecht synchronisierte Filme erinnert: Gewöhnt hat man sich daran noch nicht.



Am Dienstagabend ging es beim "Runden Tisch" um die Frage, ob der Schulterschluss der Parlamentsparteien hält. Immerhin kam von der Opposition letzthin schon einige Kritik, von der Entscheidung, die Baumärkte zeitlich vor den Schulen aufzusperren, über die Diskussion zur Rechtmäßigkeit der getroffenen Maßnahmen bis zur mangelnden Transparenz bei der Frage, welche Zahlen auch künftig welche Maßnahmen rechtfertigen, gibt es da ja einige nicht so ganz unwesentliche Punkte.