Die Corona-Statistik lässt Tote auferstehen

Im amtlichen Dashboard des Sozialministeriums waren am Mittwochmittag 338 Todesfälle eingetragen. Das Innenministerium verkündete am Vormittag noch 393 Todesfälle.

In der Frage, wann ein Todesfall als Corona-Todesfall gilt, geht Österreich neuerdings doppelte Wege. Was zu erstaunlichen Ergebnissen führt.

Wer sich mit den Daten zur Corona-Krise befasst, weiß: Die Sache mit den Zahlen ist tückisch, sehr tückisch. Da will man zum Beispiel gerne Vergleiche anstellen, wie sich die Pandemie weltweit entwickelt, und stößt schnell auf Hindernisse: Andere Länder, andere Testintensitäten, andere Dunkelziffer, andere Meldestrukturen, überhaupt andere Datenqualität, andere Bevölkerungsstrukturen, andere Definitionen. Ergo: Vergleiche eher schwierig.



Was die Definitionen angeht, gibt es etwa Länder, die in ihren Angaben der Todesfälle nur jene Personen zählen, die tatsächlich an der Viruserkrankung gestorben sind, und andere Länder, die alle Personen zählen, die nach einer Infektion verstorben sind, auch wenn die Todesursache eine ganz andere war. Und dann gibt es Österreich.



Österreich zählt beides ein bisschen: In den Zahlen, die seit Ende März jeden Vormittag vom Innenministerium veröffentlicht (und auf der Webseite des Sozialministeriums übernommen) werden, werden alle Verstorbenen mit positivem Covid-19-Test ungeachtet der Todesursache gezählt. Seit Dienstag kann man aktuelle Daten zu den Verstorbenen nun auch dem Dashboard des Sozialministeriums entnehmen, das stündlich aktualisiert wird – allerdings auf eine andere Definition setzt: Hier wird nämlich nur gezählt, wer tatsächlich an Covid-19 gestorben ist.