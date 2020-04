Südkorea: Regierungspartei führt bei Parlamentswahl

Die Partei von Präsident Moon könnte nach ersten Befragungen ihre Stellung als stärkste Partei ausbauen. Die Wahl ist auch ein Stimmungstest über die Corona-Maßnahmen.

Bei der mitten in der Coronavirus-Krise abgehaltenen Parlamentswahl in Südkorea liegt die sozialliberale Regierungspartei laut ersten Prognosen deutlich auf Siegerkurs. Die Demokratische Partei Koreas (Minjoo) von Präsident Moon Jae-in könnte demnach ihre Stellung als stärkste Einzelpartei ausbauen. Das ergaben Nachwahlbefragungen südkoreanischer Sender am Mittwoch.

Minjoo könne laut dem Sender KBS in der 300 Sitze umfassenden Nationalversammlung mit 139 bis 158 Mandaten rechnen. Die oppositionelle konservative Vereinigte Zukunftspartei käme auf 90 bis 109 Mandate. Die Wahl galt nicht nur als politischer Stimmungstest, sondern dürfte auch zeigen, wie die Wähler das Corona-Krisenmanagement der Regierung bewerten.

(APA/dpa)