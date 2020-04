Italiens Notenbank warnt vor Druck auf Geldinstitute

Italiens börsennotierte Banken rechnen zwar weiterhin mit Gewinnen im Jahr 2020. Faule Kredite könnten die Banken aber schwer belasten.

Die italienische Notenbank warnt vor den Auswirkungen des Coronavirus-Notstands auf Italiens Geldinstitute. Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar bis 9. April seien die Aktienkurse der Banken an der Mailänder Börse um 40 Prozent eingebrochen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der italienischen Notenbank.

Das entspreche zwar den Kurseinbrüchen anderer europäischer Banken, der Rückgang liege jedoch unter dem Minus der Mailänder Börsenindex (-30 Prozent), teilte die Notenbank mit. Italiens börsennotierte Banken rechnen weiterhin mit Gewinnen im Jahr 2020, die Prognosen müssen jedoch nach unten revidiert werden.

Wegen der makroökonomischen „Schocks", die die Coronavirus-Pandemie verursache, könne die Zahl der faulen Kredite steigen, was die Banken schwer belasten könnte. Wie umfangreich die faulen Kredite sein werden, hänge von der Dauer der Rezession ab, hieß es im Dossier.

Die Notenbank erklärte sich wegen der Lage bereits schwächelnder Geldhäuser in Italien besorgt. „Für bereits schwache Banken könnten die Hilfsmaßnahmen der Regierung nicht genügen. In diesen Fällen wird öffentliche Stützung für Banken wie bei Unternehmen notwendig sein", hieß es. Der Staat könne unter anderem Bankenfusionen fördern.

(APA)