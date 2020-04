Kurzparkzonen in Wien ab 27. April wieder in Kraft

Vizebürgermeisterin Hebein kündigt zudem die Ausweitung der temporären Begegnungszonen an. Wien will zudem 5000 Laptops für benachteiligte Schüler zur Verfügung stellen.

In Wien sind die Kurzparkregelungen wegen der Coronakrise derzeit ausgesetzt. Diese Maßnahme läuft allerdings Ende nächster Woche aus. Ab Montag, 27. April, gelten in der Bundeshauptstadt wieder die bekannten Kurzparkzonen, teilte Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit.

Die Stadt hatte die Gebührenpflicht und maximale Parkdauer Mitte März infolge des Lockdowns aufgehoben. Durch die ersten Lockerungen der Bundesregierung habe der Verkehr zuletzt in der Stadt aber wieder zugenommen, erklärte Hebein. Mehr Menschen würden wieder in die Arbeit fahren, viele Geschäfte hätten wieder aufgesperrt. Deshalb werde man die Kurzparkzonen wieder einführen. "Es geht darum, dass jene einen Platz finden, die ihn auch brauchen", so die Ressortchefin.

Hebein kündigte außerdem den weiteren Ausbau der temporären Begegnungszonen an. Die ersten fünf wurden vor dem Osterwochenende geschaffen - etwa in der Florianigasse (Josefstadt) oder der Hasnerstraße (Ottakring) -, am Dienstag kamen weitere hinzu. Inzwischen hätten weitere Bezirke Interesse angemeldet, nannte die Stadträtin etwa den Alsergrund, Rudolfsheim-Fünfhaus und Hernals: "Deshalb wollen wir in den nächsten Tagen allen Bezirken bestimmte Begegnungszonen vorschlagen."

Die anfangs von der SPÖ skeptisch bewertete Maßnahme zielt auf dicht verbaute Gebiete mit wenig Grünraum ab. Bestimmte Straßen werden zu temporären Begegnungszonen erklärt. Fußgänger, Radfahrer und Autolenker sind gleichberechtigt, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Damit soll Anrainern mehr Platz geboten werden, angesichts der Ausgangsbeschränkungen in direkter Wohnnähe Luft zu schnappen.

5000 Laptops für Schüler

Bei der Pressekonferenz angekündigt wurde zudem der Kauf von 5000 Laptops für Wiener Schüler aus benachteiligten Familien, um diese beim Unterricht zu Hause zu unterstützen. Damit sei der Bedarf gedeckt, sagte dazu Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky. Zwei Prozent der Schüler konnten in den letzten Wochen nicht adäquat erreicht werden. Das seien etwa 3000 Pflichtschüler. Zudem wird eine digitale Lernplattform, die man für alle Schulen in Wien zur Verfügung stelle. Das gesamte Paket von Office 365 ist enthalten, das Videotelefonie-Programm Microsoft Teams wird im Zuge dessen für jede Schule alle Schüler in Wien eingerichtet, sagte Czernohorsky.

