Oberösterreich: SPÖ will 254-Mio.-Hilfspaket "für Menschen"

Die roten Ideen reichen von Maßnahmen für Arbeitslos und Geringverdiener bis zur Gratis-Kinderbetreuung und Kurzzeit-Abschaffung der Gemeindeumlage.

Die SPÖ Oberösterreich fordert über das 580-Mio.-Euro-Paket des Landes hinaus ein Hilfspaket, das "direkt bei den Menschen ankommt" mit einem Volumen von 254 Mio. Euro. Die Vorschläge reichen von Maßnahmen für Arbeitslose, Geringverdiener und Alleinerziehende über ein Beteiligungsmodell für Firmen bis hin zu bekannten Punkten wie Gratis-Kinderbetreuung und der vorübergehenden Abschaffung der Gemeindeumlage.

Das Land hat kürzlich sein Maßnahmenpaket vorgestellt. Die SPÖ sieht darin aber eine "Mogelpackung", weil "von den 580 Millionen nur sehr wenig übrig bleibt, das bei den Menschen ankommt", so Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer. So seien darin u.a. 400 Millionen Euro an Bürgschaften und 80 Millionen für Schutzausrüstung, "die vom Bund refundiert werden", enthalten. Ob die SPÖ dem dafür nötigen Nachtragshaushalt und dem Covid-19-Begleitgesetz zustimmen wird, ließ sie offen.

In einer Video-Pressekonferenz am Mittwoch stellte die SPÖ ihre Forderungen vor, die am 23. April als Dringlichkeitsantrag in den Landtag sollen: Neben einer Resolution an den Bund, das Arbeitslosengeld anzuheben, soll das Land eine Corona-Stiftung schaffen, was rund zwölf Mio. Euro kosten würde. Zudem verlangen die Sozialdemokraten Erleichterungen bei der Wohnbeihilfe (Kostenpunkt: eine Mio. Euro), eine Prämie für den Abschluss einer Pflegeausbildung (1,3 Mio. Euro), Arbeitsstipendien für Kulturschaffende (drei Mio. Euro) und Hilfe für Sozialunternehmen und -vereine bei der Verlustabdeckung (20 Mio. Euro).

Kostenlose Kinderbetreuung

Geringfügig Beschäftigte und geringfügig verdienende Unternehmer, die weder Arbeitslosengeld beziehen noch in Kurzarbeit gehen können, sollten mit 70 Prozent ihres bisherigen Einkommens drei Monate lang entschädigt werden (13,5 Mio. Euro), Arbeitslose und kurzarbeitende Alleinerziehende eine einmalige Zuwendung von 1.000 Euro erhalten, die Sozialhilfe für Familien mit Kindern wieder erhöht werden (insgesamt elf Mio. Euro). Die Kinderbetreuung solle kostenlos zur Verfügung gestellt werden, Schulen zusätzliche Förderstunden, Mittel zur Digitalisierung und eine Aufstockung der Schulassistenz erhalten (38,6 Mio. Euro).

Mit einer Gesellschaft nach Wiener Vorbild solle sich das Land an heimischen Unternehmen beteiligen, deren Existenz aufgrund der Corona-Krise gefährdet ist (30 Mio. Euro). Der größte Punkt auf der Rechnung ist die Forderung nach einer Abschaffung der Gemeindeumlage, die laut roter Rechnung 123,6 Mio. Euro kosten würde.

