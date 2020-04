Bund und Länder verhandeln über die Lockerung des Shutdowns in Deutschland. Kontaktbeschränkungen dürften noch zwei Wochen verlängert werden, für Geschäfte dürfte es gute Nachrichten geben. Die Grenzschließungen bleiben aufrecht.

Vor den Beratungen von Bund und Ländern über weitere Schritte in der Virus-Krise zeichnet sich eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen um zwei Wochen ab. Dies geht aus dem Entwurf einer Beschlussvorlage der Bundesregierung für die Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwochnachmittag hervor. In dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Papier heißt es, die im März bis zunächst zum 19. April "getroffenen Verfügungen werden bis zum 3. Mai verlängert". Allerdings werden Lockerungen vereinbart. Alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie Kfz- und Fahrradhändler und Buchhandlungen sollen "unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen". Friseure sollen sich auf eine Öffnung ab dem 4. Mai vorbereiten. Die Länder müssen dem Papier allerdings noch zustimmen.

Kommt es zu den Maßnahmen im Entwurf, bleiben vor allem die Abstandsvorschrift von 1,5 Metern und die Kontaktbeschränkung auf höchstens eine außerhalb des eigenen Haushalts lebende Person bestehen. Auch Gottesdienste bleiben untersagt: Es sei "weiter dringend geboten, sich auf die Vermittlung von religiösen Inhalten auf medialem Weg zu beschränken". Alle Bürger "bleiben aufgefordert, generell auf private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - zu verzichten". Das gelte auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. "Die weltweite Reisewarnung wird aufrechterhalten."

Höhere Schulstufen könnten bald wieder öffnen

Der Schulbetrieb soll ab dem 4. Mai schrittweise wieder anlaufen. Dann würden prioritär Schüler "der Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge der allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen, und die letzte Klasse der Grundschule beschult". Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept für weitere Schritte vorlegen.

Vereinbart werden soll auch der freiwillige Gebrauch einer Smartphone-App zur Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten (contact tracing). Unterstützt werde der gesamteuropäische Ansatz des Pan-European-Privacy-Preserving Proximity Tracing, heißt es in dem Entwurf der Beschlussvorlage.

Grenzkontrollen fix verlängert

Fix ist, dass die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen um weitere 20 Tage verlängert werden. Das teilte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums am Mittwoch in Berlin mit. Über Einzelheiten werde Innenminister Horst Seehofer (CSU) noch mit den Ministerpräsidenten der von den Kontrollen betroffenen Bundesländer sprechen.

Die Kontrollen waren vor einem Monat eingeführt worden. Seither werden die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird hingegen nicht kontrolliert. Allerdings wurde auch in diesen Abschnitten die Überwachung im 30-Kilometer-Grenzraum intensiviert.

Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März nur noch aus einem "triftigen Reisegrund" nach Deutschland kommen. Das betrifft etwa EU-Bürger, die durch Deutschland in ihr Heimatland reisen oder Lastwagenfahrer, die wichtige Güter liefern. Die Einreise ist zudem nur über bestimmte Grenzübergänge möglich.

Grundsätzlich sind Einreisen aus Drittstaaten in die EU nur noch in ausgewählten Fällen zulässig. Seit dem 10. April müssen sich - abgesehen von wenigen Ausnahmen - alle Rückkehrer nach einem mehrtägigen Auslandsaufenthalt zudem für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

