Nicht nur österreichische Modedesigner stellen auf Maskenproduktion um, auch andere Unternehmen werden in der Krise äußerst kreativ.

Die Coronakrise und die verstärkte Präsenz von Schutzmasken im öffentlichen Raum führt nicht nur bei Modedesignern zu kreativen Blüten. Auch Unternehmen machen gewissermaßen aus der Not eine Tugend und versuchen, der Mundbedeckung einen modischen wie humoristischen Mehrwert abzugewinnen. Die Bestattung Wien etwa hat ein eigenes "Aushuastverhüterli" entworfen.

Ab 24. April ist die originelle Gesichtsbedeckung verfügbar, informiert der Onlineshop des Bestattungsmuseums, der für sein witzig-makabres Sortiment inzwischen nicht nur in Wien bekannt ist. Vorbestellungen sind schon jetzt möglich. Das "formschöne" (Zitat Website) "Aushuastverhüterli" mit weißem Schriftzug auf schwarzem Hintergrund besteht aus recyceltem PET-Stoff und kommt auf 6,90 Euro.

Wer es lieber in Punschkrapferlrosa mag, ist bei der Konditorei-Kette Aida richtig. Das Traditionsunternehmen, das derzeit ebenfalls keinen Cafe-Betrieb abhalten kann, bietet in seinem Webshop ebenfalls eigene Masken an. Auf weißer Baumwolle trägt man darauf im bekannten rosa Aida-Schriftzug ein "Oida" vor sich her. Zehn Euro kostet das Stück.

Der Reinerlös der Aktion geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn diese müsste durch die Schließung der Filialen u.a. auf Trinkgelder und einen Teil ihres Einkommens infolge von Kurzarbeit verzichten, betonte das Unternehmen in einer Presseinformation. Außerdem sollen weitere "Oida Mund-Nasen-Masken" in anderen Designs folgen, kündigte Aida an.

