Lockerungsübungen

Tennis wird also wieder erlaubt. Experten warnen jedoch: Denn beim Tennis ist der Handschlag nach dem Match obligat.

Eine Alternative wäre es, in den Schläger eine App einzubauen, mit der dann der „digitale Handshake“ möglich wäre. Davor warnen wiederum andere Experten: Zu viel Social Distancing würde den Menschen von sich selbst entfremden – was letzten Endes zu noch viel mehr Leid führen würde. Abgesehen davon, dass die Schläger-App ein weiterer Weg in den Überwachungsstaat wäre. Die Ehefrau könnte ihrem Mann dann nicht mehr so einfach erklären, sie sei eh nur im Nebenzimmer im Home-Office, während sie in Wahrheit mit dem Liebhaber auf dem Tennisplatz steht.

Andere Experten wollen einfach nur wieder Golf spielen – was sie nun auch können. Sie hätten damit wieder eine sinnvolle Betätigung. Auch Kugelstoßen oder Speerwerfen könnten zu beliebten neuen Trendsportarten werden – sofern die Abstandsregeln zum Wurfgegenstand konsequent eingehalten werden.

Der Run auf die Sportplätze und die Baumärkte wird allerdings nichts gewesen sein im Vergleich zu jenen Tag, an dem der Zoo in Schönbrunn wieder aufsperrt: Viele Menschen können es kaum noch erwarten. Sie wollen endlich sehen, wie groß ein Babyelefant ist. (oli)

