EU-Kommission für freiwillige Corona-Apps

Analyse. Während einige Mitgliedstaaten bereits auf eigene Faust Corona-Sperren beenden, pocht die EU-Kommission auf ihre Führungsrolle.

Brüssel. Jeder für sich, Schotten dicht, rette sich wer kann: Die Corona-Pandemie hat offengelegt, was von der oft beschworenen Solidarität in der EU zu halten ist. Doch weil diese Krise auch deutlich machte, dass sich diese Pandemie ohne Koordination und Solidarität der Union nicht überwinden lässt, bemüht sich die Kommission unter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen, diese Prinzipien einzumahnen – und sich selber aus der politischen Zweitrangigkeit in die erste Reihe zu befördern. 16 Seiten ist der Fahrplan für die Aufhebung der Beschränkungen lang, den von der Leyen am Mittwoch mit Charles Michel präsentierte, dem Präsidenten des Europäischen Rates.