Wochen der Entscheidung für die AUA

Bis Anfang Mai soll klar werden, wie es bei der Fluglinie weitergeht. Verhandelt wird innerhalb des Unternehmens und mit der Regierung. Die Zeit drängt.

Wien. Ein wenig neidisch dürfte man aus den Vorstandsbüros der Lufthansa und ihrer Tochter AUA am Mittwoch in die USA geblickt haben. Dort einigten sich die größten US-Airlines mit der Regierung auf die Konditionen des Hilfspakets. Nun fließen 25 Mrd. Dollar an die zehn Gesellschaften. In Europa und Österreich ist man noch nicht so weit. Dort beginnen laut „Presse“-Informationen am heutigen Donnerstagnachmittag die ersten konkreten Verhandlungen zwischen AUA-Vorstand und der neu geschaffenen Finanzierungsagentur für Coronahilfen – Cofag.