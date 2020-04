Damit die Banken Unternehmen besser durch die Krise helfen können, haben ihnen die Aufsichtsbehörden einige regulatorische Erleichterungen zugestanden.

Banken spielen in der Bewältigung der Coronakrise eine entscheidende Rolle. Sie sind dafür zuständig, die von der Regierung angekündigten Hilfspakete in Form von Krediten und Garantien in die Realwirtschaft zu bringen.