Risikomanager ist nun ein heißer Job

(c) imago images/Ikon Images (John Holcroft via www.imago-images.de)

Das Coronavirus hat ein lang schlummerndes Berufsfeld ins Rampenlicht katapultiert. Die gefragten Personen müssen ziemlich viel können.

Vor zwanzig Jahren hatten Risikomanager in Firmen eine öffentliche Wahrnehmung nahe null. Die meisten waren Backoffice-Mitarbeiter mit Fokus auf die Bereitstellung von Versicherungen für Umwelt- und Immobilienprobleme. Entsprechend war der Job bei jungen Menschen auch nicht begehrt: In den USA gab es nur ein Dutzend kleiner akademischer Programme, die sich darauf konzentrierten.



Nun ist alles anders. Die Coronavirus-Pandemie hat das Berufsfeld ins Rampenlicht katapultiert. „Das Risikomanagement hat jetzt die Aufmerksamkeit der Vorstände und Aufsichtsräte auf sich gezogen“, sagt Al Marcella, Präsident von Business Automation Consultants LLC, einem US-Unternehmen für Sicherheitsbewertungen. Vorstände bilden Ausschüsse, die sich auf Krisenplanung und Datenschutz bei Telearbeit konzentrieren – und sie wollen einen Chief Risk Officer, den sie rasch erreichen können.

Breites Anforderungsprofil

Die Aufgabe erfordert ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Chief Risk Officers benötigen analytisches Vermögen, um von Lieferketten bis zur Personalbesetzung alles zu bewerten; die Fähigkeit, viele Beziehungen zu pflegen (zu Anwaltskanzleien, Versicherungsmaklern, . . .); die Überzeugungskraft, andere Führungskräfte zu beeinflussen; Kommunikationskompetenzen für den Umgang mit Mitarbeitern und Medien in einer Krise; und Finanzwissen.



All dies benötigen sie, während sie den staatlichen Regulierungsbehörden und Investoren Rede und Antwort stehen, die nach den Maßnahmen zur Vorbereitung auf globale Katastrophen fragen. Die Aufgabe besteht darin, „mit Kriegen umzugehen, die sie nicht begonnen haben und für deren Sieg immense Ressourcen erforderlich sind“, sagt Jonathan Bernstein, der eine Gesellschaft für Krisenmanagement leitet.

Nachfrage steigt

Zwar hat die Coronavirus-Pandemie das Risikomanagement in den Mittelpunkt gerückt. Aber der Bereich wächst schon seit Jahren, was durch eine Reihe von Tragödien, beginnend mit dem 11. September, ausgelöst wurde. Jedoch blieben die Karrieremöglichkeiten bis heute bescheiden. Abgesehen von den Bereichen Finanzen und Versicherungen hatten „nur sehr wenige Unternehmen Chief Risk Officers“, sagt Nancy Green, Vizechefin beim Versicherer Aon.



In den USA etwa gibt es nur 80 Universitätsprogramme dafür, verglichen mit mehr als 5000 Programmen für Buchhaltung. Noch vor zwei Monaten enthielten Wirtschaftsstudien keine obligatorischen Kurse zum Risikomanagement. Mit der Pandemie wird sich das ändern. „Ich denke, einige Schulen werden das Risikomanagement in den Lehrplan aufnehmen und es zur Pflicht machen“, sagt Brion Callori, Vizepräsident beim Versicherer FM Global.



Studien- und Zertifikatsprogramme erleben bereits eine Veränderung. Die Nachfrage nach der Ausbildung steigt. Sein Berufsstand tauche plötzlich aus dem Abseits auf, meint Zach Finn, der das Risikomanagement- und Versicherungsprogramm an der Butler University in Indianapolis leitet: „Wir werden endlich dafür respektiert, dass wir die Welt zusammenhalten“, sagt er.

(Bloomberg/red.)