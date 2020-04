Die Menschenrechtsorganisation hegt „ernsthafte Bedenken in Bezug auf die Fairness des Asylverfahrens“ in Österreich.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Österreich wegen Verschärfungen in der Asylpolitik kritisiert und erneut eine unabhängige Ermittlungsstelle zur Untersuchung von Misshandlungsvorwürfe durch die Polizei gefordert. Amnesty dokumentiert in dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht zu Europa und Zentralasien Polizeigewalt in zahlreichen Ländern - darunter in Österreich.

Genannt wird der Polizeieinsatz bei der Klimademo im Mai des vergangenen Jahres. Dabei habe die Polizei "exzessive Gewalt gegen mehrere Klimaaktivisten eingesetzt", kritisiert Amnesty und fordert eine umfassende interne Evaluierung des Polizeieinsatzes. Außerdem gebe es weiterhin Berichte von zivilschaftlichen Organisationen über Fälle von ethnischen und religiösen Diskriminierungen durch die Polizei, heißt es in dem Bericht.

Im Bereich der Asylpolitik kritisiert die Menschenrechtsorganisation Einschränkungen der Rechte von Asylsuchenden. Erwähnt werden etwa die Übertragung der Asylwerber-Rechtsberatung an die dem Innenministerium unterstellte Bundes-Betreuungsagentur BBU. "Diese Änderung verursachte ernsthafte Bedenken in Bezug auf die Fairness des Asylverfahrens", heißt es in dem Bericht. Kritisiert wird außerdem die Kürzung der Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte und dass mehr als 200 Afghanen in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 nach Afghanistan abgeschoben wurden. Damit seien sie dem Risiko von Folter und Misshandlung ausgesetzt worden, so Amnesty.

Sorge um Justiz in Polen

Polizeigewalt dokumentierte Amnesty auch in zahlreichen anderen Ländern. "Zahlreiche Menschen in Europa und Zentralasien wurden 2019 bedroht, eingeschüchtert, strafrechtlich verfolgt, diskriminiert oder von der Polizei gewaltsam angegriffen. All die mutigen Menschen, die dennoch ihre Stimmen erhoben haben und von ihren Regierungen Rechenschaftspflicht einforderten, sind ein Signal der Hoffnung für die Zukunft", erklärte Marie Struthers, Europa-Direktorin von Amnesty International in einer Aussendung.

In Frankreich und Spanien wurden demnach hunderte Protestierende durch den Einsatz von Polizeigewalt verletzt. In der Türkei, wo Versammlungen oft pauschal verboten wurden, löste die Polizei friedliche Versammlungen gewaltsam auf. In Moskau und anderen russischen Städten wurden Demonstranten strafrechtlich verurteilt worden, nur weil sie gegen die Nichtzulassung von Oppositionskandidaten zu den Kommunalwahlen demonstrierten, so Anmesty.

Große Sorgen bereiten der Menschenrechtsorganisation auch die Einschränkung der Unabhängigkeit der Justiz in Polen. Richter und Staatsanwälten in Polen würden Disziplinarverfahren drohen, wenn sie sich für die Unabhängigkeit der Justiz einsetzen, sie seien also selbst dem Risiko von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, so Anmesty. Auch in Ungarn, Rumänien und der Türkei kam die Unabhängigkeit der Justiz laut der NGO zunehmend unter Druck.

„Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit“ in Corona-Krise

Amnesty International nimmt in dem Bericht außerdem zur Coronavirus-Pandemie Stellung. Sie warnt vor einer Instrumentalisierung der Krise und einer damit einhergehenden Einschränkung von Menschenrechten in Europa. Einige Regierungen nutzten die Gesundheitskrise "zur Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit, zur Diskriminierung, Repression oder Zensur", erklärte Amnesty am Donnerstag.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus haben Regierungen in ganz Europa zum Teil drastische Eindämmungsmaßnahmen verhängt. "Dem Schutz der Menschenrechte kommt gerade in Krisen wie einer globalen Pandemie besondere Bedeutung zu", erklärte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus N. Beeko, anlässlich der Veröffentlichung ihres Jahresberichts. Es sei die Stärke von "freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaaten, dass sie niemand in der Not zurücklassen und dass sie gerade in Krisenzeiten die Grund- und Freiheitsrechte aller achten und schützen".

Generell ausgegrenzte und benachteiligte Gruppen gehörten laut Amnesty nun zu den vermehrt gefährdeten Menschen. "Übermäßig gefährdete Menschen wie Obdachlose oder Asylsuchende müssen ebenso geschützt werden wie grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien geachtet", forderte Beeko.

Besonders Ungarn wird von Amnesty scharf kritisiert: Dort gerieten Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Gerichte bereits 2019 zunehmend unter Druck, heißt es in dem Bericht. Zuletzt habe die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban die Corona-Pandemie offenbar als Vorwand genutzt, um "ihren Angriff auf Menschenrechte und Rechtsstaat fortzusetzen und sich unbegrenzte Macht zu verschaffen".

Durch ein neues Gesetz kann die Regierung auf unbestimmte Zeit per Dekret regieren. "Ein unbefristeter Ausnahmezustand ohne jegliche rechtsstaatliche Kontrolle ist nicht die Antwort auf die Corona-Krise", kritisierte Beeko. Es sei ein Prüfstein für die Europäische Union, wie sie den zunehmenden Angriffen einzelner Regierungen auf die Rechtsstaatlichkeit wirksam entgegentrete.

Auch in der Türkei wird die Pandemie Amnesty zufolge instrumentalisiert. "Es ist bezeichnend für die anhaltende Willkür türkischer Behörden, dass die willkürlich inhaftierten Journalistinnen, Menschenrechtsverteidiger und Oppositionelle von den nun aufgrund der Corona-Krise beschlossenen Haftentlassungen ausgeschlossen sind und weiter in den Gefängnissen der Pandemie ausgesetzt werden", sagte Beeko.

Die Organisation kritisiert in ihrem Jahresbericht 2019 eine bereits vor der Krise zunehmende Einschränkung von Menschenrechten in Europa und Zentralasien. Dieser Trend könnte sich nun beschleunigen, konstatiert Amnesty.

(APA)