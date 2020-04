Sex im Fauteuil, mit und ohne Pandemie

(c) Getty Images (Silver Screen Collection)

Zur ästhetischen Geschichte der Polsterbank gehört die Frau: Marlene Dietrich (hier um 1950) lag schon 1932 in „Blonde Venus“ umwerfend auf dem Sofa.

Kein Möbelstück wird in der Coronakrise so beschworen wie das Sofa: Warum persischer Sitzkomfort nach Europa kam, das Lotterbett ausstarb und Freuds Couch keine war. Kleine Sprach- und Kulturgeschichte eines Sitzmöbels.

Was hat nicht alles seit Beginn der Coronakrise auf der Couch beziehungsweise auf dem Sofa stattgefunden – zumindest rhetorisch? „Corona Couch Concerts“, Urlaub, Oper, Kabarett oder Gottesdienste – alles gehe dank Internet auch „vom Sofa aus“, „auf der Couch“ – so heißt es in Zeiten der Pandemie. Diese Beschwörungen erinnern daran, welches Möbelstück bis heute Symbol für Wohnen und Wohnlichkeit ist. Nicht das Bett, es ist zu intim, zu nächtlich - sondern das Sofa.