"Home Couture": Die hohe Kunst der Haushaltsutensilien

Einen Anlass, wieder einmal aus dem Jogginganzug zu schlüpfen und vor allem ein bisschen Ablenkung verspricht ein neuer Trend in den sozialen Medien.

Die seltene Gelegenheit, wieder einmal aus dem Jogginganzug zu schlüpfen, wird in Zeiten von Corona und Heimisolation alsbald am Schopfe gepackt und in einen Social-Media-Trend verwandelt. Unter #DressUpFriday kramen Nutzer zum Beispiel ihre schicksten Kleidungsstücke aus dem Kasten und zeigen sich von ihrer schönsten Seite - unter anderem beim Bügeln, Rasenmähen oder im Home-Office. Sein Pendant, der #CasualFriday ist in Zeiten wie diesen wohl hinfällig geworden. Und unter dem Motto "Bin Isolation Outing" zeigen Menschen auf den sozialen Medien, wie das Rausbringen des Mülls zum modischen Höhepunkt des Tages werden kann.

Nun haben sich die Nutzer erneut etwas Kreatives einfallen lassen. Unter dem Hashtag #HomeCouture versuchen sie sich an der hohen Kunst der Schneiderei - nur greifen sie dafür nicht zu edlen Textilien und feinstem Material, sondern zu Dingen, die sie gerade zu Hause haben.

Initiiert hat die Aktion Modejournalist George Serventi, der seine Follower dazu aufruft, ihre Lieblings-Looks vom Laufsteg oder Red-Carpet nachzubilden. Mit allem, was eben so daheim herumliegt. „Denkt an Ballkleider aus Putzschwämmen, Palazzohosen aus Toilettenpapier oder Kopfschmuck aus Kochtöpfen.“

Serventi selbst trägt einen mit Müllsäcken nachgestellten Comme des Garçons-Look. Tausende von Neuinterpretationen wurden mittlerweile geteilt und mit dem Hashtag #HomeCouture versehen. Von Comme des Garçons wurde auch dieser Nutzer inspiriert:

Von Jean Paul Gaultier ein anderer.

Diese Userin ahmte einen Look von The Clad Life nach.

Und diese einen vom Maison Margiela - direkt aus der Dusche.

Ein Fashion-Statement per Gitarre - ganz nach Moschino - setzte dieser Nutzer.

Auf eine rote Ganzkörper-Schleife für einen Vivetta-Look ein anderer.

Zu Pflanzen und Grünzeug für den Kopfschmuck griff diese Userin.

Als Kopfschmuck können auch andere Gegenstände dienen.

Mit Polstern und Decken beinahe laufstegtauglich?

Aber auch mit viel beiger Pappe.

(bsch)