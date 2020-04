„Ich verstehe, dass es mit dem Wissen von heute Kritik an der einen oder anderen Entscheidung gibt“, sagt Günther Platter, der einmal mehr eine „tiefgreifende Analyse“ ankündigt: Tirol war eine der europäischen Sars-CoV-2-Drehscheiben.

Der Tiroler Landtag ist am Donnerstag zu einer Sondersitzung in Sachen Coronavirus zusammengekommen. In der "Aktuellen Stunde" kündigte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) einmal mehr eine "tiefgreifende Analyse" des Tiroler Krisenmanagements an. "Ich verstehe, dass es mit dem Wissen von heute Kritik an der einen oder anderen Entscheidung gibt", erklärte Platter.

Er sei auch "betroffen", dass sich augenscheinlich viele Gäste, die in Tirol auf Urlaub waren, mit dem Virus angesteckt haben. Die „tiefgreifende Analyse“ müsse aber dennoch nicht nur in Tirol, sondern auch in Österreich, Europa und der ganzen Welt passieren, so Platter, der schon in der jüngeren Vergangenheit postuliert hatte, das neuartige Coronavirus sei „ja nicht in Ischgl“ entstanden.

Tilg: „Nach bestem Wissen und Gewissen“

Einmal mehr betonte der Landeshauptmann aber, dass "alle Entscheidungen gemeinsam mit Experten auf Landes- und Bundesebene nach bestem Wissen und Gewissen und auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse" getroffen worden seien. Erneut argumentierte Platter, dass das aufgrund der Italien-Nähe und des starken touristischen Fokus besonders betroffene Tirol das erste Bundesland gewesen sei, das einschneidende Maßnahmen vorgenommen habe. "Wir waren die Ersten, die Betriebe geschlossen haben, die Skigebieten geschlossen haben, die die Wintersaison beendet haben, die alle Gemeinden unter Quarantäne gestellt haben." Es gebe aber kein "fertiges Pauspapier", wie man mit einer solchen Krise umzugehen habe. Niemand weltweit habe ein solches in der Schublade gehabt.

"Wir haben die Krise bis jetzt gut überstanden", verwies Platter auf die stetig sinkenden Infizierten-Zahlen im Bundesland und ausreichende Bettenkapazitäten in den Spitälern. Nun gehe es darum, eine Balance zwischen Gesundheit, Freiheit und Wirtschaft zu finden. Wenn man diese Linie konsequent weiterverfolge, werde man auch eine Chance auf halbwegs Normalität in Gastronomie und Tourismus haben. Auch der zuletzt massiv in die Kritik geratene Gesundheitslandesrat, Bernhard Tilg (ÖVP), meldete sich zu Wort. Auch er betonte, dass die Entscheidungen "nach bestem Wissen und Gewissen" erfolgt seien. Nach der Krise werde man aber "alles auf den Prüfstand stellen" - auch in Tirol.

Hilfspaket über 100 Millionen Euro

Der Landtag kam zur Sondersitzung zusammen, um eine Vielzahl dringlicher Regierungsvorlagen zu beschließen, die in den vergangenen Wochen auf den Weg gebracht worden waren. Beinhaltet sind Hilfsmaßnahmen über 100 Millionen Euro. Dabei geht es unter anderem um Gelder für den Ankauf medizinischer Güter, für Notkrankenstationen und Krankenhäuser, den Arbeitnehmerfonds über zehn Millionen Euro sowie Zinszahlungen für Einpersonenunternehmen und Klein- und mittelständische Betriebe.

Von der Tiroler Opposition ritt nur SPÖ-Chef Georg Dornauer scharfe Attacken auf Landeshauptmann Platter und seine ÖVP-Grünen-Regierung in Sachen Coronavirus-Krisenmanagement. Er warf Platter und seinem Krisenstab vor, Fehleinschätzungen und "fatale Fehlentscheidungen" getroffen zu haben. Es dürfe jetzt "keine Bunkermentalität und Verantwortungsflucht" geben. „Tirol ist von der Pandemie deswegen härter getroffen, weil Sie, Ihr Gesundheitslandesrat, Bernhard Tilg, und sein Landessanitätsdirektor, Franz Katzgraber, über Wochen Fehleinschätzungen gemacht und fatale Fehlentscheidungen getroffen haben“, so Dornauer. Offensichtlich sei den "über die Maße einflussreichen Einflüsterern aus der Seilbahn- und Tourismuswirtschaft" mehr Interesse und Aufmerksamkeit entgegengebracht worden, als dem gesundheitlichen Wohl von Einheimischen und Urlaubern. In jedem anderen Land hätten Katzgraber und Tilg bereits gehen müssen.

Wesentlich milder mit dem politischen Führungspersonal ging FPÖ-Obmann Markus Abwerzger um. Er sprach Platter und dem Krisenstab einen "herzlichen Dank" aus. Diese hätten angesichts des Dauereinsatzes "Unmenschliches geleistet". "Ich habe null Verständnis für das Tirol- und Tourismus-Bashing. Vor allem nicht aus Deutschland, wo Ende Februar auch noch fleißig Karneval gefeiert wurde." Man gewinne "fast den Eindruck, als sei das Virus in Tirol gezüchtet worden".

Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) plädierte für eine gesamtgesellschaftliche Debatte nach Bewältigung der Krise. Man sehe nun, dass das "ständige Vollgas-Geben" nicht nachhaltig zum Ziel führe.

An der Sitzung nahmen aus Sicherheitsgründen nur 20 Abgeordnete teil. Die Mandatare sowie Regierungsmitglieder trugen alle Schutzmasken. Die Reden wurden hinter Plexiglasscheiben gehalten. Journalisten konnten die Debatte über Livestream verfolgen.

