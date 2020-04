Grüne gegen Serbien-Abschiebeplan des Innenministeriums

Minister Nehammer will den ÖVP-FPÖ-Plan, Flüchtlinge in von Österreich finanzierte Quartiere in Serbien abzuschieben, weiterverfolgen. Der türkis-grüne Regierungspakt spricht dazu keine eindeutige Sprache.

Die grüne Vize-Klubchefin Ewa Ernst-Dziedzic lehnt die Abschiebung von nicht aus Serbien stammenden Flüchtlingen in das Balkanland ab, wie sie von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) initiiert wurde und von seinem Nachfolger Karl Nehammer (ÖVP) weiter verfolgt wird.

Wie Ernst-Dziedzic, Außenpolitik- und Migrationssprecherin der Grünen, im Ö1-"Mittagsjournal" ausführte, sei dieses Projekt in der von Kickl vorgesehenen Form nicht durch das neue türkis-grüne Regierungsprogramm gedeckt. Für Ernst-Dziedzic ist die Überstellung von rechtskräftig negativ befundenen Asylwerbern nicht mit dem türkis-grünen Pakt vereinbar und somit hinfällig.

Österreich soll eigene Unterkünfte in Serbien finanzieren

Hintergrund: Die Neos haben zu den offenbar weiterhin geplanten Abschiebungen eine parlamentarische Anfrage eingebracht. Bei der Beantwortung durch das Innenministerium - einst von Kickl geführt, nunmehr wieder unter Aufsicht eines ÖVP-Ministers - zeigte sich Ressortchef Nehammer von dem Projekt überzeugt. „Der Zielsetzung im aktuellen Regierungsprogramm folgend gilt es durch bilaterale Abkommen mit Drittstaaten die europäische Migrationssteuerung zu stärken“, hieß es da. Dazu geplant sind eigene Unterkünfte in Serbien - finanziert durch Österreich. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung von Kickl vor knapp einem Jahr.

Wer von solchen Abschiebungen nach Serbien betroffen sein könnte? Der Anfragebeantwortung Nehammers zufolge „illegal in Österreich aufhältige Fremde, bei denen eine rechtskräftige Rückkehrentscheidung vorliegt, sofern die Abschiebung in den Herkunftsstaat nicht möglich ist und ein ausreichender Bezug des Fremden zur Republik Serbien besteht“. Durch die bekannte Fluchtroute über den Westbalkan würden „viele Fremde einen ausreichenden Bezug zu Serbien aufweisen“, so Nehammer. Bisher wurde noch keine derartige Abschiebung durchgeführt. In Serbien sollen die aus Österreich Abgeschobenen frei untergebracht und nicht eingesperrt werden.

Passage im Regierungspakt schwammig formuliert

Ob es ein eigenes Zentrum für die aus Österreich kommenden Flüchtlinge geben wird oder sie in bestehenden Einrichtungen unterkommen sollen, konnte das Innenressort gegenüber der Austria Presseagentur nicht sagen. Dies obliege nämlich Serbien, das aber für eine ordnungsgemäße Unterbringung sorgen müsse. Über Details werde noch mit Serbien gesprochen; die Vereinbarung ist allerdings unbefristet angelegt. Sie ist von beiden Seiten kündbar. Wie viel Geld das Arrangement Österreich kostet, wurde vom Innenministerium nicht gesagt - fix ist nur, dass das Ressort und damit die Republik dafür aufkommt.

Auch, wenn Ernst-Dziedzic sich nun gegen die Regelung ausspricht und sie für nicht mit dem türkis-grünen Regierungsprogramm kompatibel hält, dürfte die Sache tatsächlich ein wenig differenzierter sein: Neben etlichen schwammigen Passagen zu dem Thema heißt es dann darin doch recht konkret, vorgesehen sei eine "Prüfung der Schaffung von bi- und multilateralen Abkommen mit sicheren Drittstaaten zur Aufnahme von rechtskräftig abgelehnten Asylwerberinnen und Asylwerbern in diesen Ländern bei unmöglicher freiwilliger oder zwangsweiser Außerlandesbringung unter Berücksichtigung völker- und menschenrechtlicher Verpflichtungen". Im Klartext: Ein Projekt wie jenes der Abschiebungen nach Serbien ist sehr wohl im Regierungspaket verankert - fix ist allerdings nur die Prüfung.

(APA/epos)