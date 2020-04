Für Prinz Harry ist Leben in LA "etwas herausfordernd"

(c) imago images/Paul Marriott (Paul Marriott via www.imago-imag)

Verhaltensforscherin Jane Goodall, die mit dem Enkel der Queen in Kontakt steht, weiß, wie es ihm geht.

Das Leben abseits des britischen Königshofs birgt wohl einige Herausforderungen. In einem Interview mit "Radio Times" erzählt die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall, dass sie mit Prinz Harry in Kontakt steht. "Ich denke, dass er das Leben gerade ein bisschen herausfordernd findet", meint sie.

Goodall, die seit Jahren mit Prinz Harry befreundet ist, da er sich auch für den globalen Umweltschutz einsetzt, war von der Ankündigung, dass Harry und Meghan aus der ersten Reihe der Royals zurücktreten wollen, nicht wirklich überrascht, meinte sie zudem in einem Interview mit "Daily Mail Weekend".

Sie erinnert sich an ein Gespräch mit Harry, bei dem sie auch Baby Archie in den Armen hielt und mit ihm die typische Winke-Handbewegung und der Queen machte. "Ich sagte: 'Ich nehme an, er muss das lernen'. Und Harry sagte: 'Nein, so wird er nicht aufwachsen.'"

