Überschnitten sich Hitlers und Stalins Linien?

Hätte es nur früher schon Handy-Tracking gegeben! Wir wüssten so viel mehr historische Details . . .

Wie schade, dass das Handy-Tracking erst jetzt erfunden wird! Google und Apple haben sich geeinigt. In vier Wochen wollen sie das neue Modell für ein „Contact-Tracing“ zur Verfügung stellen – mit anderen Worten: die Totalüberwachung aller Besitzer von Mobiltelefonen. Eine schöne neue Welt ist das, und so fürsorglich: Sie will uns rund um die Uhr beschützen. Hätte es diese Errungenschaft doch schon vor hundert Jahren gegeben! Welche Kenntnisse vom Leben der Berühmten hätten wir. Frauenforscherinnen würden wissen, wann Simone de Beauvoir aus der Ménage à trois mit dem als Frau verkleideten Sartre und einer „Privatschülerin“ in die „gierigen Arme“ ihres amerikanischen Machos flüchtete. Klatschreporter könnten berichten, wie das mit Udo Jürgens und Alice Schwarzer 1969 im Club Med in Agadir wirklich gelaufen ist. Noch interessanter wäre, wie knapp einander Menschen verfehlt haben. Etwa bei der Flugschau in Brescia 1909. Kafka war dort und beschrieb die „Aeroplane“ voller Begeisterung. Wie nahe kam er damals seinem Kollegen D'Annunzio, den ein amerikanischer Flieger einige Meter in die Lüfte mitnahm? „Klein und schwach“ erschien ihm der Dichter, Faschist und Fliegerheld. Wie nahe muss Kafka damals Puccini gekommen sein, dass er dessen „Trinkernase“ beschreiben konnte?