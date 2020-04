Ranghohe Politiker sind in Hessen bei einer engen Aufzugfahrt mit zahlreichen Ärzten fotografiert worden. Sie trugen zwar Mundschutz, der Mindestabstand wurde aber nicht eingehalten. Dafür gibt es in Hessen Strafen bis 5000 Euro.

Wie würde wohl in Österreich reagiert werden, wenn ein Foto von ranghohen Politikern samt Gesundheitsminister dicht gedrängt im Spitalsaufzug veröffentlicht werden würde? Vermutlich ähnlich wie in Deutschland. Im Uni-Klinikum in Gießen bot sich einem Journalisten des „Hessischen Rundfunks“ genau dieses Bild, er hielt es auf seinem Handy fest und veröffentlichte es auf Twitter. Darauf zu sehen: Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, Ministerpräsident Volker Bouffier, Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramts und selbst Arzt, Hessens Sozialminister Kai Klose und Michael Bußer, Sprecher der Hessischen Landesregierung, neben mehreren Ärzten zusammengequetscht im Lift.

In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten pic.twitter.com/FSP4MQFv5O — Bodo Weissenborn (@_Straeuble) April 14, 2020

Die FAZ berichtet bereits über mehrere Anzeigen, die deshalb bei der Polizei eingegangen seien. Wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Kontaktsperre. Die Polizei gehe diesen nun nach.

Auf sozialen Netzwerken verbreitete sich das Foto unter dem Hashtag „Fahrstuhl-Gate“. Eine Twitter-Nutzerin schrieb etwa: „Das Bild zeigt doch ganz klar, dass diese Personen die Abstandsregeln nicht verinnerlicht haben, und ich vermute nun einfach Mal, dies liegt daran, dass jene auch sonst nicht praktiziert werden.“ Ein weiterer argumentierte, die Anzeigen bei der Polizei seien gerechtfertig: „Grade in Zeiten wie diesen fände ich es wichtig, dass diejenigen, die Regeln verhängen, beim Bruch derselben auch büßen müssen.“

Die bei uns eingegangenen Hinweise, Mitteilungen und Anzeigen werden derzeit gesammelt und anschließend an die Verfolgungsbehörde/Bußgeldstelle abgegeben. Weitere Auskünfte erfolgen nur über die@RegHessen — Polizei Mittelhessen (@Polizei_MH) April 15, 2020

„Hätte nicht passieren dürfen“

Der hessische Regierungssprecher Michael Bußer erklärte gegenüber der FAZ: „Da muss man nicht groß drum herum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen, in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen.“ Auch Bundesgesundheitsminister Spahn gestand auf Twitter Fehlverhalten ein: „Ja, das geht besser: auch mit Mundschutz Abstand halten. Und das nächste Mal einfach die Treppe nehmen“.



In Hessen gilt seit Anfang April ein Bußgeldkatalog, mit dem Verstöße gegen das Kontaktverbot mit bis zu 5000 Euro geahndet werden können. Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine, zusammen mit Angehörigen, die im gemeinsamen Haushalt leben oder zusammen mit einer Person, die nicht im eigenen Haushalt lebt, erlaubt. Bei anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ausnahmen gibt es allerdings bei Personen, die aus geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen oder betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar zusammenarbeiten müssen.

(witt)