Bei Lemuren parfümieren sich die Männchen

Einer der Stoffe, mit denen Kattas die Weibchen neugierig machen, findet sich auch in „Chanel N° 5“.

Wenn der Tiergarten Schönbrunn wieder offen hat (Termin steht noch keiner fest), werden wohl viele Wiener das am 6. April geborene Katta-Baby besuchen. Und auch dessen Verwandten beim Sonnenbaden zusehen, sie tun das fast so inbrünstig wie die Menschen im benachbarten Schönbrunner Bad.



Kattas, unverwechselbar durch ihre geringelten Schwänze, sind Primaten, Lemuren, in Madagaskar daheim, bei ihnen beherrschen die Weibchen die sozialen Gruppen. Die Männchen müssen diese verlassen, wenn sie erwachsen sind, und in neuen Gruppen ihren Rang ausmachen. Das tun sie weniger durch Kämpfe als durch Gerüche: Sie tränken ihre Schwänze mit dem Sekret ihrer Armdrüsen und wacheln dann in Richtung ihrer Konkurrenten. Nun berichten Chemiker um Kazushige Touhara (Uni Tokio) in Current Biology (16. 4.), dass die Kattas mit diesen Gerüchen auch die Weibchen zu beeindrucken trachten. Biologen nennen das „stink flirting“, was unpassend scheint, zumal die Duftstoffe auch für menschliche Nasen gut riechen. Durch Gaschromatografie und Massenspektrometrie wurden sie nun identifiziert: Es sind drei höhere Aldehyde mit einem fruchtigen bis blumigen Aroma, eines davon, Dodecanal, ist sogar ein wichtiges Ingredienz des Parfüms „Chanel N° 5“.