Die Suche nach ruhigem Fahrwasser

Anleger, die jetzt an der Börse einsteigen, müssen mit hohen Kursschwankungen rechnen. Spezielle Aktienprodukte versuchen, diese zu reduzieren.

Wien. Sie sind so etwas wie die Angstbarometer an den Börsen: Sogenannte Volatilitätsindizes versuchen anhand von Derivaten zu messen, wie stark die Aktienkurse in nächster Zeit noch schwanken werden. Dabei gibt es mehrere solcher Barometer, die gerade während großer Angstphasen an den Börsen nach oben schnellen. In den USA ist es der VIX (Volatility Index der Chicago Board Options Exchange), der die Schwankungsintensität des US-Index S&P 500 misst. In Deutschland ist es der VDAX New, der eben solche Messungen beim DAX vornimmt.