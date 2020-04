Coronavirus: Wirkstoff aus Wien

(c) APA/AFP/DOUGLAS MAGNO

Das Wiener Biotech-Unternehmen Marinomed setzt auf einen Wirkstoff aus Rotalgen.

Wien. Die seit Februar 2019 in Wien börsenotierte Marinomed Biotech AG erwartet sich durch die Coronapandemie ein kräftiges Nachfrageplus für ihren aus Rotalgen gewonnenen Wirkstoff Carragelose, der zur Behandlung von viralen Infekten der Atemwege eingesetzt wird und in Form von Nasen- und Rachensprays auf dem Markt ist.

„Wir wissen bei unserem Produkt Carragelose noch nicht, ob es gegen das neue Coronavirus wirksam ist, aber wir haben Daten gegen bekannte Coronaviren, speziell auch den nahen Verwandten, das Coronavirus vom Typ OC43“, sagte Marinomed-Vorstandschef Andreas Grassauer am Donnerstag. „Das ist der nächste Verwandte, den man derzeit in der Population findet.“ Dieses Virus habe seit Anfang der 2000er-Jahre große Teile der Bevölkerung infiziert, insbesondere Kinder. Möglicherweise seien Kinder deswegen gegen das neue Virus besser geschützt.

In Studien, die am Wiener AKH und am St.-Anna-Kinderspital durchgeführt worden seien, habe man die Wirkung von Carragelose bei der Behandlung von Infektionen mit Rhinoviren, Influenzaviren und Coronaviren verglichen und festgestellt, dass die Dauer von grippeähnlichen Symptomen bei Coronaviren um fast vier Tage verkürzt werde, erklärte Grassauer. „Egal, welches Virus Sie haben, durch einen Carragelose-Nasenspray hat sich die Symptomatik dramatisch verkürzt.“ Allerdings habe man für das neue Virus noch keine klinischen Daten, „dazu ist es noch zu kurz unterwegs“.

Schutzschicht gegen Viren

Carragelose bilde eine Schutzschicht, die Viren bindet und so die Infektion von Körperzellen verhindern könne. „Das ist kein Impfstoff, und es ist auch kein klassisches Medikament, aber es hat eine breite physikalische Wirksamkeit, die sehr von Vorteil ist.“ Heuer habe man bereits eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Carragelose-Produkten als Folge der Sars-CoV-2-Pandemie registriert, berichtete Grassauer. Er geht davon aus, dass die aktuelle Coronapandemie zu einem massiven Umdenken führen wird. So sei die Gefährlichkeit von Influenzaviren bisher heruntergespielt worden.

Im vergangenen Jahr hat Marinomed, das 2006 als Spin-off der Veterinärmedizinischen Universität Wien gegründet wurde, seinen Umsatz um 31 Prozent auf 6,14 Mio. Euro gesteigert. (apa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2020)