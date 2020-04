Kritik an Kommission wegen Beraterauftrag an BlackRock

(c) REUTERS (Lucas Jackson)

Der weltgrößte Fonds erhält 280.000 Euro für eine Studie über „grüne“ Finanzen.

Die Coronakrise hat das Thema ein wenig in den Hintergrund der Tagesaktualität gerückt, doch für die Europäische Kommission und ihre Klimaschutzpolitik ist es weiterhin sehr wichtig: Wie sollen Umwelt- und Sozialstandards in das Risikomanagement von Europas Banken eingebaut werden? Welche Rollen sollen diese Nachhaltigkeitskriterien bei der behördlichen Aufsicht über die Banken spielen? Und wie ließe es sich bewerkstelligen, dass diese „grünen“ Ziele in die Geschäftsstrategien der Banken einfließen und ihre Investitionsentscheidungen steuern?