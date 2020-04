Wiener Bezirks-Geheimnisse

Für die Bundeshauptstadt wird – im Gegensatz zu früher – die Zahl nicht mehr nach Bezirken aufgeschlüsselt. Zu missverständlich, wie es offiziell heißt.

Wien. In Wien sind bisher (Stand: Donnerstag, 8 Uhr) 2149 Corona-Infizierte registriert worden. Das teilte die Landessanitätsdirektion mit. Zum Vergleich: Österreichweit gab es bisher laut Gesundheitsministerium 14.443 positiv getestete Personen (aktuell Erkrankte, Stand Donnerstag: 5063). Wie die Zahlen in den einzelnen Wiener Bezirken aussehen, wird nicht mehr erhoben.

Seit Wochen nicht mehr, heißt es aus dem Gesundheitsressort – dieses führte zuletzt Wiens Bezirkszahlen mittels Dashboard auf seiner Homepage an. Nun verweist ein Sprecher von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf die Stadt. Ebendort heißt es aber, dass auch das Wiener Gesundheitsressort die Covid 19-Zahlen nicht mehr nach Bezirken aufschlüsselt. Der administrative Aufwand sei zu groß. Überdies sei es zuletzt zu irreführenden Ergebnissen gekommen. Dies war im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in Erfahrung zu bringen.

System falsch gefüttert

So sei zuletzt bei einer Zählung Wien-Landstraße (3. Bezirk) als Corona-Zentrum ausgewiesen worden. Hier wurden doppelt so viele Fälle gemeldet wie in dem Bezirk mit der zweithöchsten Zahl. Des Rätsels Lösung: Die Adresse des Ärztefunkdiensts lautet auf den 3. Bezirk. Bei Übernahme der Corona-Meldungen von diesem Dienst hat die Gesundheitsbehörde fälschlicherweise die Adresse des Dienstes und nicht die der Patienten ins System eingegeben. Mittlerweile werde Wien als ein zusammenhängendes Gebiet erfasst, hieß es. Da es keine Corona-Hotspots in der Stadt gebe, sei eine detaillierte Aufschlüsselung nicht nötig.

Auch eine gute Nachricht meldete die Sanitätsdirektion am Donnerstag: 1074 Menschen, die in Wien Covid 19 hatten, sind wieder gesund. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2020)