In den kommenden Wochen finden in Österreich die allerersten virtuellen Hauptversammlungen statt. Dabei haben die Unternehmen auf vieles zu achten.

Was in anderen Ländern rechtlich schon längst möglich war, hat in Österreich erst der Covid-19-Krise bedurft: Das Abhalten von virtuellen Hauptversammlungen ist nunmehr auch hierzulande erlaubt, seitdem am 4. April 2020 das Covid-19-Gesetz kundgemacht worden ist.