Schwierige Verhandlungen bei der AUA

(c) APA/HANS PUNZ

Klar ist bei der AUA derzeit nur eines: sie bleibt weiter am Boden.

Die Fluglinie verlängert ihr Grounding bis zum 17. Mai. Bei den Verhandlungen über das Zukunftskonzept habe der Vorstand ein „Wunschpaket“ vorgelegt, heißt es bei den Arbeitnehmervertretern. Man sei noch am Start.

Wien. Klar ist bei der AUA derzeit nur eines: sie bleibt weiter am Boden. Am Donnerstag gab die Fluglinie bekannt, dass sie – wie der restliche Lufthansa-Konzern - die Einstellung ihres Flugbetriebs erneut um zwei Wochen verlängert – bis zum 17. Mai. Es ist dies bereits die vierte Verlängerung der Flugpause seit dem Ausbruch der Coronakrise und dürfte auch nicht die letzte sein. Die Streichungen erfolgen dabei immer in kleinen Schritten, da nur jene Passagiere das Anrecht auf die Rückzahlung von Tickets haben, deren Flüge bereits fix storniert sind.