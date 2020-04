(c) via REUTERS (AGENCJA GAZETA)

Parlament warf rigorosen Gesetzesentwurf vorerst in die „Tiefkühltruhe“.

Warschau. Das Parlament in Warschau hat ein Gesetz über das völlige Abtreibungsverbot am Donnerstagmittag mit knapper Mehrheit verschoben. Die meisten Abgeordneten der Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) überwiesen das ultra-restriktive Gesetz zusammen mit den Stimmen der rechtsextremen „Konföderation“ zur weiteren Bearbeitung in den parlamentarischen Kommissionen.