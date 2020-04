Türkis-grünes Abschiebezentrum in Serbien?

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will rechtskräftig abgelehnte Asylwerber in den Balkanstaat schicken. Damit würde der Plan seines Vorgängers, Herbert Kickl (FPÖ), weiterverfolgt. Der grüne Koalitionspartner ist dagegen.

Den Grundstein hat Herbert Kickl (FPÖ) gelegt. Vor fast genau einem Jahr, als er noch Innenminister der türkis-blauen Regierung war, hat er eine „Arbeitsvereinbarung“ mit seinem serbischen Amtskollegen getroffen. Demnach soll es künftig in Serbien Abschiebezentren für in Österreich abgelehnte Asylwerber geben. Diese Pläne sind bisher weitgehend unbekannt gewesen. Kickls Nachfolger, Karl Nehammer (ÖVP), scheint aber darauf aufbauen zu wollen. Das geht aus seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Neos hervor.

Österreich steht derzeit vor dem Problem, dass rechtskräftig abgelehnte Asylwerber nicht abgeschoben werden können, da sie von ihren Heimatländern nicht zurückgenommen werden. Genau diese Gruppe soll offenbar in Zentren nach Serbien geschickt werden. „Zielgruppe sind illegal in Österreich aufhältige Fremde, bei denen eine rechtskräftige Rückkehrentscheidung vorliegt, sofern die Abschiebung in den Herkunftsstaat nicht möglich ist und ein ausreichender Bezug des Fremden zur Republik Serbien besteht“, heißt es in der Anfragebeantwortung. Ein „ausreichender Bezug zu Serbien“ ist für den Innenminister durch die Flucht über die Westbalkanroute und die Durchreise durch Serbien gegeben. Damit könnte Österreich einen großen Teil der abgelehnten Flüchtlinge nach Serbien schicken.

Details noch „in Ausarbeitung"

Noch wurde kein Flüchtling überstellt. Durch das Coronavirus wird das auch länger nicht möglich sein. Details hat der Innenminister nicht preisgegeben. „Über die wechselseitigen Rechte und Verpflichtungen in der Arbeitsvereinbarung wurde einvernehmlich Stillschweigen vereinbart“, heißt es in der Anfragebeantwortung. Auch auf die Frage „Wurden Richtlinien zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Unterkunft und Einhaltung menschenrechtlicher Vorgaben vertraglich festgesetzt?“ antwortete er nur vage: Das Konzept zur Umsetzung der Arbeitsvereinbarung sei „in Ausarbeitung“.

Die Unterbringungskosten in Serbien hat jedenfalls das österreichische Innenministerium zu übernehmen. Die finanziellen Aspekte sind laut Ressort im Übereinkommen definiert. Preisgeben will man sie aber nicht. „Meinungen und Einschätzungen unterliegen nicht dem parlamentarischen Interpellationsrecht“, heißt es dazu.

Es handelt sich um „offene Einrichtung“

Wie lange die in Österreich abgelehnten Asylwerber in dem serbischen Zentrum bleiben sollen, ist nicht festgeschrieben, es gebe keine „Maximalfrist“. Die Einhaltung des Non-Refoulement-Gebots sei „selbstverständlich“. Die abgelehnten Asylwerber würden also nicht in Staaten zurückgeführt, in denen ihnen Folter oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Außerdem würden die Betroffenen nicht eingesperrt. Es handle sich um eine „offene Einrichtung“, in der die Versorgung „unter voller Achtung der Menschenrechte“ erfolge. Davon könnten sich auch Menschenrechtsorganisationen überzeugen, denen ungehindert Zutritt gewährt werden soll.

Innenminister Nehammer sieht das Projet unter Türkis-Grün nicht gefährdet. „Der Zielsetzung im aktuellen Regierungsprogramm folgend, gilt es, durch bilaterale Abkommen mit Drittstaaten die europäische Migrationssteuerung zu stärken“, heißt es in der von ihm gezeichneten Beantwortung. Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper, die die Anfrage gestellt hat, hält das Festhalten an dem Projekt für „skandalös“, wie sie im Ö1-„Morgenjournal“ sagte.

Das letzte Wort in der Regierung ist hier aber mit Sicherheit noch nicht gesprochen. „In dieser Form ist das nicht Teil der Vereinbarung“, sagt Ewa Ernst-Dziedzic, die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, zur „Presse“. Man habe sich in der Regierung zwar auf eine Migrationsstrategie und auf strategische Partnerschaften mit anderen Staaten geeinigt. „Doch da ist die Überstellung von rechtskräftig negativ beschiedenen Asylwerbern in einen Drittstaat nicht inkludiert, und Rücknahmeabkommen sind, wie der Begriff verrät, nur mit Herkunftsländern vorgesehen.“

Wenn, dann bräuchte es also ein anderes Abkommen. Ob ein solches überhaupt geschlossen werden könnte, gelte es eingehend zu prüfen – mit Blick auf die Menschenrechtskonformität, die sicherheitspolitische Wirksamkeit und die Kosten. „Was heißt, dass das Projekt von Herbert Kickl nicht einfach fortgeführt werden kann“, so Ernst-Dziedzic.