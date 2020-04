Ist Putin mit seinem Latein am Ende?

(c) Kremlin via Reuters

Russlands Wirtschaft bekommt im Moment einen dreifachen Schlag ab. Der Kreml reagiert auffällig zögerlich. Welchen Spielraum hat er eigentlich?

Wien. Dass Wladimir Putin vorige Woche nach einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump schnell bereit war, doch an einer Ölförderkürzung gemeinsam mit der Opec und anderen Ölstaaten teilzunehmen, um den Preis zu stützen, spricht eigentlich Bände. Gerade einen Monat zuvor hatte er die Saudis mit diesem Wunsch abblitzen lassen – und so einen beispiellosen Preisverfall von 66 auf 22 Dollar je Fass der Sorte Brent ausgelöst, weil die Saudis aus Zorn den Markt fluteten. Vielleicht hatte er sie auch unterschätzt. So wie er auch das Coronavirus unterschätzt hatte. Die längste Zeit nämlich hat sich der Kreml unbeeindruckt gegeben. Noch am 17. März hat Putin erklärt, dass alles unter Kontrolle sei.