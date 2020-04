Beethoven: Der geniale Mietnomade

(c) Andreas J. Hirsch

Vom Theater an der Wien bis zum Mayer am Pfarrplatz: Zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens führt Fotograf und Kurator Andreas Hirsch zu den Wiener Wirkstätten des Künstlers.

Alserstraß' 9, Buchdrucker-Haus: Als Ludwig van Beethoven 1792 im Parterrezimmer des Buchdruckers Strauß Quartier nahm, ahnte wohl niemand, welche Karriere der junge Musikus aus Bonn in Wien starten – und wie oft er hier seinen Wohnort wechseln sollte: An die 70 Wohnungen, Zimmer und Herbergen, so wird berichtet, soll er bis zu seinem letzten Domizil, der Schwarzspanierstraße 15, bewohnt haben. Verbürgt sind, immerhin, rund 50.