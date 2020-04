Rechnungshof: ORF hätte kompletten Neubau ernsthafter prüfen müssen

Der Rechnungshof geht mit dem ORF hart ins Gericht: Ein kompletter Neubau des ORF hätte ernsthafter geprüft werden müssen.Vor der Entscheidung hätte es keine Analyse der Vor- und Nachteile gegeben.

2012 beschloss der ORF alle drei Wiener Standorte, also jenen in der Argentinierstraße, in Heiligenstadt und am Küniglberg, zu einem großen, gemeinsamen Medienstandort zusammenzuführen. Man wolle auf diese Weise den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden und für die Mitarbeiter genügend Platz schaffen, hieß es damals.

Nun hat der Rechnungshof in seinem am Freitag vorgelegten Bericht „ORF: Standortkosolidierung - 1. Bauphase“ diese Entscheidung genau unter die Lupe genommen. (Anm.: Die Bauphase 1 ist der Zeitraum von 2012 bis 2016) Und dabei ist einiges höchst Bemerkenswertes ans Tageslicht gekommen, nämlich: Die Geschäftsführung des ORF hat laut Rechnungshofbericht die Entscheidung für die Konsolidierung am Standort Küniglberg gefällt, ohne zuvor eine umfassende Analyse der Vor- und Nachteile für einen Neubau durchgeführt zu haben.

Zur Geschäftsführung gehörte übrigens damals schon Alexander Wrabetz, der seit 2007 Generalintendant des ORF ist.

Entscheidung nicht nachvollziehbar

Seit 2004 waren dem ORF Schäden an den Gebäuden des ORF-Zentrums bekannt. Deshalb entwickelte der ORF drei Szenarien:

einen Neubau in Wien-Erdberg eine Sanierung, im Zuge derer alle drei ORF-Standorte am Küniglberg zusammen gelegt werden sollen sowie eine Sanierung des Küniglbergs unter Beibehaltung der Standorte in der Argentinierstraße und der Heiligenstädterstraße.

Variante 2 wurde schließlich gewählt. Einige Aspekte hätten laut des Rechnungshofs jedoch für einen Neubau in Wien-Erdberg gesprochen: So hätte es keine Einschränkungen durch den Denkmalschutz und eine gute Verkehrsanbindung gegeben. Auch Synergieeffekte hätte man nützen können. Doch all das überzeugte den Stiftungsrat nicht. „Eine breite Mehrheit für eine Konsolidierung an einem neuen Standort war nicht gegeben“.



Und warum? Laut Rechnungshof habe befürchtet, dass die Öffentlichkeit einen neuen Standort ablehnen werde und dies zu Nachteilen für das Unternehmen führen werde. Doch genau diese Argumente für diese weitreichende Entscheidung kann der Rechnungsof nicht ausreichend nachvollziehen, heißt es in seinem Bericht. Vielmehr hätten alle Szenarien hinsichtlich Kosten, Risiken sowie Vor-und Nachteile bewertet und beurteilt werden müssen. Der Hauptkrtikpunkt des Rechnungshofs: Eine umfassende Risikoanalyse und -bewertung fehlte.



Noch immer kein Verkehrskonzept

Der Rechnungshof betont, dass die Standortkonsolidierung am Küniglberg eine Festlegung auf ein Verkehrskonzept zwischen der Stadt Wien und dem ORF erfordert. Schließlich sollen nach der Zusammenführung aller Standorte 860 Mitarbeiter am Küniglberg beschäftigt sein.

Es sei daher umso kritischer zu sehen, so der Rechnungshof, dass die zuständige Stadträtin, die Bezirksvertretung von Hietzing sowie der ORF sich bisher auf kein Verkehrskonzept einigen konnten. So forderte etwa die Bezirksvertretung zusätzliche Parkplätze am ORF-Gelände, um eine „totale Verparkung der Umgebung“ zu verhindern.

Doch die Anreise der Mitarbeiter mit dem privaten PKW steht im Gegensatz zu den übergeordneten Verkehrskonzepten der Stadt Wien. Schließlich sieht der Stadtentwicklungsplan 2025 der Stadt Wien eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs um sieben Prozent vor.

Nach der Corona-Krise sollten daher der ORF und die Stadt Wien eine Ausarbeitung eines Verkehrs-und Mobilitätskonzepts vorantreiben, empfiehlt der Rechnungshof.

Trotz Umbau keine Sendeausfälle

Doch der Rechnungshof hat in seinem Bericht auch Positives hervorgehoben: Die Sanierung des Objekts 1 am Küniglberg brächte für den ORF eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Dennoch wäre es dem ORF gelungen, trotz den großen Bauvorhabens ununterbrochen zu senden. Nie habe es bisher Produktions- oder Sendeausfälle gegeben, würdigt der Rechnungshof. (hec)