Aktuell sind 4431 Menschen in Österreich mit Sars-CoV-2-Infektion infiziert. 9704 sind wieder genesen (Stand 9.30 Uhr). 909 Personen befinden sich noch wegen einer Infektion im Spital.

Der effektive Reproduktionsfaktor liegt derzeit bei 0,63.

Insgesamt wurden bisher 14.566 Österreicher positiv auf das Coronavirus getestet, die meisten in Tirol, Niederösterreich und Oberösterreich.

431 Personen sind an Covid-19 verstorben. Die meisten Todesfälle gab es in der Steiermark, in Wien, Tirol und in Niederösterreich.