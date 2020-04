stayathome-Essen, Teil 5: Rote-Rüben-Flan

Kochen mit Rezeptpflicht: Wann, wenn nicht jetzt. Zubereitet nach Anleitung und mit etwas Muße statt der ewigen Freestyle-TV-Pasta - aber dennoch unkompliziert. Die kulinarische „Schaufenster“-Serie.

Bei jedem Rezept aus der #stayathome-Serie gilt: Lesen Sie es zuerst durch, um zu sehen, ob Sie es auch wirklich nachkochen möchten oder angesichts der erforderten Zutaten - so basic sie sind - können. Die Zutatenliste finden Sie weiter unten in kompakter Form, ebenso wie das Rezept noch einmal in Kürzestfassung. Was alle Rezepte gemeinsam haben werden: Sie basieren auf unkomplizierten Massen aus wenigen Zutaten, die sich im Rohzustand ganz anders präsentieren als später im gekochten/gebackenen/gedämpften. Diese Rezepte nachzukochen heißt also auch, einer Verwandlung samt einigem Zauber beizuwohnen - etwas, für das sonst eher wenig Zeit und Muße da ist.

Diesmal gibt es einen Rote-Rüben-Flan, dem man vielleicht nicht ansieht, wie einfach er zu machen ist. Eine salzige Variante, man könnte sicher auch eine süße andenken. Alles, was wir brauchen, sind drei Zutaten, plus zwei, die hoffentlich immer im Haus sind - Butter und Salz. Als erstes hacken wir dreiviertel Kilo gekochte Rote Rüben (nehmen Sie ruhig vorgekochte). Ihr neues weißes T-Shirt macht an diesem Tag bitte Home-Office im Kleiderschrank, es kann schließlich selbst bei vorsichtig arbeitenden Köchen immer zu kleinen Spritzern kommen.

Anna Burghardt

Die gehackten Roten Rüben schwitzen wir nun in 1 EL Butter in einer Pfanne an und rühren, bis alle Flüssigkeit verdampft ist. Nun pürieren wir die möglichst trockenen gekochten Rübenstücke mit dem Stabmixer glatt. Danach wird dieses magentafarbene Püree mit 200 Gramm Crème fraîche (Sie müssen also zwei Becher kaufen) und, nach und nach, mit fünf Eiern gründlich versprudelt. Sie können hier auch gleich weiter mit dem Stabmixer arbeiten. Mit Salz und, wenn Sie möchten, Pfeffer abschmecken.

Anna Burghardt

Wir heizen jetzt das Backrohr auf 130 Grad Umluft vor und erhitzen etwa einen Liter Wasser. Dann buttern wir kleine hitzebeständige Förmchen (die Masse reicht je nach Volumen für sechs bis acht Stück) und füllen das Püree hinein. Die Förmchen nun in einer passenden Auflaufform nebeneinander platzieren und das heiße Wasser angießen, bis es den Förmchen bis zur Leibesmitte steht. Die Flans ins spe vorsichtig ins vorgeheizte Backrohr bugsieren und vierzig Minuten garen. Ein paar Minuten rasten lassen. Mit einem Messer vorsichtig am Rand lockern und auf einen Teller stürzen. Der Flan kann warm oder kalt gegessen werden, besonders gut passen dazu scharfe Blattsalate wie Rucola oder Mizuna, Räucherfisch und eine Oberskrensauce.