Ein Sommer ohne Großveranstaltungen

Dicht an dicht im Kultursommer? Heuer eher nicht. (Archivbild)

Festivals fallen dieses Jahr ins Wasser. Bei den Festspielen in Salzburg und Bregenz soll es spätestens Ende Mai eine Entscheidung geben. Museen und Büchereien dürfen ab Mitte Mai wieder öffnen.

Nachdem es - nach dem Herunterfahren angesichts des Coronaviruspandemie im März - mittlerweile zu einer schrittweisen Öffnung der Geschäfte gekommen ist, soll auch das Kulturleben Österreichs in den kommenden Wochen langsam wieder anlaufen. Konkret sollen Mitte Mai Museen und "Orte der Präsentation im künstlerisch-kulturellen Bereich" wieder öffnen können, sagte Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Ein genauer Tag für die Öffnung, die auch für Bibliotheken, Büchereien und private Archive gelten wird, soll noch bekannt gegeben werden. Nicht möglich sein werden allerdings weiterhin Großveranstaltungen wie Stadtfeste oder Musikfestivals, bei denen viele Menschen stehend auf engem Raum zusammenkommen. Das bereits bis Ende Juni geltende Veranstaltungsverbot wurde für diese Bereiche bis 31. August verlängert. Eine fixe Zahl, ab wann sich eine Veranstaltung als „Großveranstaltung“ qualifiziert, gab es am Freitag keine: Dies müsse entlang verschiedener Parameter entschieden werden - etwa Geländegröße oder Sitzplatzanzahl.

Outdoor-Bereich flexibler gestaltbar

Grundsätzlich bleibe die Vorgehensweise auch im Kunst- und Kulturbereich "ein Abwägen und Abmessen", so Kogler, der gemeinsam mit Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) die weiteren Maßnahmen skizzierte. "Im Zuge des schrittweisen Aufsperrens" müsse es das Ziel sein, "die gesundheitspolitische Erfolge weiter aufrecht zu erhalten". Mitte Mai soll es weitere Klarheit für Veranstalter geben. Kogler deutete darauf hin, dass etwa im Outdoor-Bereich manche Veranstaltungen stattfinden könnten, wenn die Covid-Sicherheitsmaßnahmen - also Abstand, Desinfektion, Mund-Nasenschutz - eingehalten werden. Freiluftkinos könnten beispielsweise zu den möglichen Veranstaltungsarten gehören.

Ökonomische Ausfälle, die viele Künstler und Institutionen zu verkraften haben, sollen "ähnlich wie bei Wirtschaftsbetrieben" ersetzt werden, so Kogler. An einem zusätzlichen Fonds im Kunst- und Kulturbereich werde gearbeitet. Noch im April will man Details hierzu veröffentlichen.

Kinos erst wieder im Spätsommer offen

Lunacek teilte mit, dass die Bundesmuseen und die Kinos sich für spätere Öffnungstermine entschieden hätten. Die Bundesmuseen würden Ende Juni aufsperren wollen, um unter anderem noch Renovierungen durchführen zu können, die Kinos erst Ende August bzw. Anfang September, da sie im Sommer traditionell nicht ausgelastet seien.

Im Spezialfall Festspiele - in Salzburg und Bregenz - arbeite das Kulturministerium gerade eng mit den Veranstaltern zusammen, um Lösungen zu finden. Diese sollen spätestens Ende Mai feststehen. Auch für Theater gab es noch keine konkreten Ansagen seitens der Regierung.

Der einzelne Probenbetrieb könne mit 18. Mai starten, Gruppenproben ab 1. Juni, allerdings nur in professioneller Form. Für den Amateurbetrieb gibt es weiterhin keine Freigabe. Generell hängen weitere Lockerungen von der Entwicklung der Infektionen mit Sars-CoV-2 ab.

(APA/epos)