Wo man von der Pandemie noch nichts gehört haben dürfte

Kommentieren Hauptbild • Taucher bei einer Übung auf dem Weg zum strategischen US-Atom-U-Boot Woodrow Wilson, aufgenommen 1991 vor Puerto Rico. (U.S. Navy)

In den Meeren kreuzen täglich mindestens ein halbes Dutzend strategischer U-Boote mit ballistischen Atomraketen. Die Fahrten dauern um die zwei Monate, die Mannschaften werden von der Außenwelt isoliert. Viele dürften jetzt von der Virenwelle erst bei der Ankunft im Hafen erfahren.

Die Nachrichten von der weltweiten Coronapandemie dürften sich bis so ziemlich in die letzten Winkel der Erde verbreitet haben, noch in die Urwälder etwa Brasiliens und des Kongos, auf abgelegene Inseln wie Pitcairn und Saint Helena, in die höchsten Bergregionen der Anden und des Himalaya, in die zentralaustralische Wüste, die Weiten Sibiriens und in entlegene österreichische Dörfer wie Wildalpen und Sibratsgfäll (kleiner Scherz in harten Zeiten, pardon).