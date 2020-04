„Haben Hunde mehr Rechte als Kinder?“

Für die sieben Millionen Kinder in Spanien gilt eine strengere Ausgangssperre als für den Rest der Bevölkerung.

Barcelona. Seit einigen Tagen beobachtet Mikael bei seiner Tochter Verhaltensveränderungen. „Sie ist viel reizbarer und aggressiv“, erzählt er. Die Präsidentin der Gesellschaft für Kinderpsychiatrie, Azucena Díez Suárez, berichtet in der Zeitung „El Pais“, dass sie in ihrer Praxis mehr mit Kindern zu tun hat, die wegen des Mangels an Bewegung und sozialen Kontakten erkranken. „Für Kinder ist körperliche Bewegung zentral, um ihre Emotionen zu regulieren“, sagt sie. Laut dem Statistikinstitut in Madrid leben 34 Prozent der Bevölkerung in Wohnungen, die kleiner sind als 75 Quadratmeter.



Eine Kinderärztin aus Madrid beobachtet, dass es in ihrer Sprechstunde seit der Ausgangssperre doppelt so häufig um Schlafstörungen, Angstzustände, Essstörungen und um aggressives Verhalten geht. Die spanische Adipositas-Gesellschaft schätzt, dass Kinder und Jugendliche nach der Ausgangssperre im Schnitt ein um fünf Prozent höheres Körpergewicht haben werden.



Während in allen EU-Ländern Kinder zumindest kontrolliert und mindestens für eine Stunde an die Luft gehen können, sagte Spaniens Gesundheitsminister, Salvador Illa, kürzlich, dass dies nicht möglich sei. Kinder seien zu „starke Übertragungsvektoren“. Die Vereinigung der Kinderärzte bestätigt denn auch, dass Kinder häufig Virus-Überträger sind. Dazu kommt: Spanien ist besonders hart vom Coronavirus betroffen. Mit rund 20.000 Toten liegt es weltweit an dritter Stelle, mit 185.000 Infizierten an zweiter.



Eine Gruppe von Kinderärzten, die die spanische Regierung berät, sprach sich jetzt dennoch für eine sofortige Aufhebung der absoluten Ausgangssperre für Kinder aus, noch vor einer Lockerung am 26. April. Auch Ada Colau, Barcelonas Bürgermeisterin, fordert auf Facebook: „Befreit unsere Kinder!“ Die Mutter von Kindern im Alter von neun und drei Jahren fragt: „Wenn man mit dem Hund raus darf, warum müssen unsere Buben und Mädchen weiter warten?“ Ähnlich empört ist Nacho, der Vater eines Fünfjährigen: „Es scheint, dass Hunde mehr Rechte als Kinder haben.“