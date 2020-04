Im Corona-Verhör

Die Regierung kündigte neue Maßnahmen an. Vom Virus Betroffene sollen von Befragungsspezialisten des Landeskriminalamts aufgesucht werden, um alle Kontaktpersonen zu erforschen.

Ermittler: So, das wäre es . . ., aber eine Frage hätte ich da noch. Wo waren Sie gestern zwischen 19 und 20 Uhr?



Bürger: Also, zuerst habe ich mit dem Gärtner gesprochen . . .



Ermittler: Aha, Sie sind hinausgegangen? Sie wissen aber, es gibt nur noch drei, vier oder fünfeinhalb Gründe, das Haus zu verlassen?!



Bürger: Ich stand nur auf dem Balkon, das kann der Butler bestätigen.



Ermittler: So, so, dass Sie sich nur nicht in Widersprüche verstricken! Wir werden Ihnen noch zeigen, wo der Butler den Most herholt!



Bürger: Wenn das so ist, sage ich ohne Anwalt gar nichts mehr!



Ermittler: Aha, wie heißt Ihr Anwalt denn?



Bürger: Dr. Franck. Er arbeitet mit Herrn Matula zusammen.



Ermittler: Und schon haben wir zwei Kontaktpersonen gefunden!



Bürger: Wow, ich muss zugeben, Sie sind ein echter Profi!



Ermittler: Ich weiß. Aber wo waren Sie nun zwischen 19 und 20 Uhr?



Bürger: Ich war nur zu Hause und habe mir mit Mundschutz und einem Meter Entfernung zum TV-Gerät die „ZiB“ mit Sebastian Kurz, Werner Kogler, Rudolf Anschober und Karl Nehammer angeschaut.



Ermittler: Aha, noch ein paar Namen! Danke, wir melden uns! (aich)

