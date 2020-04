Freiheit versus Gesundheit? Von der Tyrannei der Ziele

(c) Wolfgang Freitag

Dystopien sind im Corona-Zeitalter keine Fiktion mehr. Aber wollen wir aus der Privatsache „Erkrankung“ eine Gemeingefahr machen? Werden wir in Zukunft Erkrankungen registrieren lassen müssen, damit andere in Deckung gehen können?

Vor zwei Tagen habe ich einen Bericht über die Bewältigung der Corona-Krise in China und Südkorea gesehen. Wenn man diese Gesellschaften einmal vor Augen hat, begreift man, dass der Inhalt von dystopischen Filmen keine Fiktion mehr ist. Der Aufenthalt von Menschen unter Infektionsverdacht wird über das Smartphone bestimmt. Die Polizei hält sofort Nachschau, wenn das Überwachungssystem meldet, ein Telefon werde außerhalb der Wohnung verwendet. Die Desinfektion ist vor dem Betreten von Gebäuden verpflichtend. Beim Eintreten findet eine Temperaturkontrolle mit Sensoren statt. Ist die Temperatur erhöht, werden die Menschen zum Testen abgeführt. Permanent begegnet, wer sich von einem Ort an den anderen bewegt, medizinischem Personal in Schutzanzügen, die ihren Trägern alles Irdische nehmen.