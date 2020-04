150 Jahre Lenin: Zum Wandel der Erinnerungskultur

Lenin ist – trotz der drastischen Reduktion seiner Statuen – die meistdargestellte historische Person. Auch sonst liefert er Rekorde – und was hat Darth Vader mit ihm zu tun? Zum 150. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Uljanow.

Vor mir liegt ein Büchlein mit dem Titel „Mit Lenin im Herzen“, erschienen 1969 in Alma-Ata, damals erworben in der Wiener Zentralbuchhandlung. Es war die Zeit der von der Studentenbewegung gestellten Fragen, der Proteste gegen den Vietnamkrieg und das Regime des Schah, der Suche nach Alternativen, vermeintlich gefunden in der Kulturrevolution Mao Zedongs: Kritischer Marxismus war in dieser Zeit der Auslöschung des Prager Frühlings durch den „Panzerkommunismus“ (Ernst Fischer) mit diesen Widersprüchen konfrontiert. Die Marxistisch-Leninistische Partei Österreichs wurde 1967 gegründet, in Gegnerschaft zum „Revisionismus“ der KPÖ und der Sowjetunion, in Anlehnung an Albanien und China. Unter linken Studenten war die trotzkistische Gruppe Revolutionärer Marxisten aktiv. Das sozialdemokratische Jahrzehnt Bruno Kreiskys begann.