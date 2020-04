Das Straßenbild in Zeiten der Krise

Weniger Verkehr, weniger Abgase, weniger Tote: Das Straßenbild ist neu. Doch die relative Ruhe ist trügerisch.

Wien. Sie sitzen allein im Auto und tragen eine Mund-Nasen-Schutzmaske. Derart vorsichtige Lenker sind derzeit keine Seltenheit. Staus hingegen schon (wenngleich sie vorkommen, etwa am Wiener Gürtel). Die Abnahme des Verkehrs nennen laut Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) mehr als die Hälfte der Befragten als wichtigsten positiven Effekt der Coronakrise. Wie der Individualverkehr sonst dasteht – ein Überblick in Zahlen.



70 Prozent. Dies ist der Prozentsatz jener Menschen, die nach eigenen Angaben zuletzt seltener oder nie mit dem Auto unterwegs waren (ganz genau beträgt die bei der KFV-Umfrage ermittelte Zahl 69,4 Prozent). Mitgefahren sind in den ersten Wochen der Ausgangsbeschränkungen laut eigenem Bekunden sogar 85 Prozent weniger. Die Einschätzung der 1304 Befragten, wie viel der Verkehr abgenommen habe, nämlich 60 Prozent, stimmt wohl ziemlich genau mit der Realität überein.



65 Prozent. Um so viel hat vorige Woche (Ostern) der Verkehr auf Tirols Straßen abgenommen – im Vergleich zur Osterwoche 2019. Durch die grenznahen Zählstellen in diesem Bundesland war die Veränderung gut dokumentierbar. Auf der Fernpass-Straße kam es gar zu einem Rekordminus von 88 Prozent. Niederösterreich meldete am Donnerstag ähnliche Zahlen. Laut Polizei wurde punktuell ein Verkehrsrückgang um 60 Prozent beobachtet. Ein Wert, der in etwa auch bundesweit gültig sein dürfte.