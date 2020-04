Albert Camus – ein Leben wie ein Roman

Von der kolonialen Siedlergesellschaft in die Intellektuellenzirkel von Paris: Die Geschichte jenes Schriftstellers – und seiner franko-algerischen Heimat –, der 60 Jahre nach seinem tragischen Tod nun die Bestsellerlisten anführt.

Seine Frau und die Zwillingstöchter waren mit dem Zug vorausgefahren. Auch in Albert Camus Jackettasche fand man später ein Zugticket. Der Nobelpreisträger des Jahres 1958 schrieb gerade an seinem Roman „Der erste Mensch“, einer stark autobiografischen Geschichte: Wie der Protagonist war auch Camus in Franko-Algerien aufgewachsen, sein Vater starb, als er ein Jahr alt war, seine Mutter konnte nicht lesen und schreiben, sprach wenig und war auch sonst kaum zu Gefühlsregungen in der Lage. Gerettet hatte ihn sein Volksschullehrer, der auch dafür sorgte, dass er auf das Gymnasium kam. Diesem Lehrer widmete Camus dann auch seine Nobelpreisrede.