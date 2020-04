Warum verursacht Knoblauch Körpergeruch?

(c) imago images/Westend61 (Roman Mo¤rzinger via www.imago-images.de)

Eine chemische Reaktion zwischen zwei Inhaltsstoffen der Knolle bildet Schwefelverbindungen, die sich schnell im Körper ausbreiten.

Gegen so manches soll er helfen, der Knoblauch: Vampire, böse Geister und sogar gegen das Coronavirus, so kursierte es fälschlicherweise in sozialen Medien. Natürlich ist das Unsinn – doch die Pflanze hat tatsächlich gesundheitsfördernde Eigenschaften. Sie wirkt antibakteriell und antiviral, senkt schlechte Cholesterinwerte und unterstützt den Verdauungstrakt. Am meisten hilft uns die Knolle dieser Tage aber dabei, Sozialkontakte zu vermeiden, denn noch bis zu 24 Stunden nach der Aufnahme riechen Atemluft, Schweiß und Urin. Doch warum ist das so?