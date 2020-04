Wenn der Gang zum nächsten Supermarkt der einzige Ausgang ist: Notizen aus Moskau in der Coronakrise.

Wenn in Österreich über die Öffnung der Bundesgärten gestritten, über die gefahrenfreie Nutzung von Fahrradwegen oder das Gebot des höflichen Abstandhaltens beim Joggen räsoniert wird, können wir uns hier in Moskau über diese komplizierten Fragestellungen nur wundern. Wir müssen uns darüber den Kopf nicht zerbrechen. In der russischen Hauptstadt ist Bewegung zu Zeiten des Lockdowns nicht vorgesehen. In anderen Worten: Sport und Spazierengehen sind nicht gestattet.

Wir dürfen den Müll hinaustragen und zum nächsten Supermarkt einkaufen gehen. Wer verwegen ist, wagt dabei einen minimalen Umweg oder verläuft sich kurzfristig in den Hinterhöfen, immer hoffend, keinem der Polizisten zu begegnen, die jetzt ständig ihre Runden drehen. Die unmittelbare Nachbarschaft darf nur verlassen, wer wirklich gute Gründe und einen elektronischen Passierschein hat. Machen wir uns nichts vor, wir sind eingesperrt.

Aber es wäre nicht Russland, wenn nicht zu jeder strengen Vorschrift flugs eine passende Umgehung gefunden wäre. In den Medien häufen sich Berichte über gefälschte Passierscheine, lautend auf Namen angeblicher Mitarbeiter angeblicher Spezialinstitutionen, mit denen man wie anno dazumal die Stadt frei durchkreuzen kann.

Und dann gibt es noch jene Hauptstädter, die sich um gar nichts scheren und einfach ausbüchsen: Quarantäneverweigerer und Covid-Patienten, die aus Krankenhäusern türmen. Es müssen leichtsinnige und leichtfüßige Zeitgenossen sein, denen ich beim Gang zum nächsten Supermarkt jedoch lieber nicht begegnen möchte.

