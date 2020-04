Fiona Apple: Swing der Eifersucht

Fiona Apple, geboren 1977 in New York, Tochter einer Sängerin und eines Schauspielers, nannte einmal John Lennon ihren Gott. „Fetch the Bolt Cutters“ heißt ihr neues Album.

Fiona Apple: „Ladies“. Eifersucht ist kein gutes Gefühl, so sind auch Songs darüber meist eher grässlich, man denke an John Lennons „Jealous Guy“. Dies hier ist ein anderer Fall, dies ist ein Song gegen Eifersucht unter Frauen (respektive „Ladies“, es beginnt, indem dieses Wort sechzehnmal mehr oder weniger bedeutungsvoll fällt) – und ein gewitzter Aufruf zu Solidarität und Selbstachtung zugleich. „Nobody can replace anybody else“, singt Fiona Apple mit großem Nachdruck zu delikatem Swing, „so it would be a shame to make it a competition, and no love is like any other love, so it would be insane to make a comparison with you.“ Dann scherzt sie wieder, malt sich aus, was sie wohl alles in der Küche und im Schlafzimmer vergessen hat . . . Aber ist es wirklich so einfach? „Yet another woman to whom I won't get through“, heißt es am Schluss immer wieder. So wird die Botschaft relativiert und doch nicht abgeschwächt. Kluger Song.

(c) Beigestellt

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2020)