„Zum Glück hatte der Osterhase kein Corona“

Max (8) sucht mit Maske im Garten der Oma am See Nester.

Ein etwas anderes Osterfest: Sechs Kinder erzählen, wie bei ihnen heuer gefeiert wurde. Mit und ohne Familie, mit und ohne Garten, überall mit leicht adaptierten Osterbräuchen. Zufrieden waren trotz der Coronabeschränkungen alle Befragten.

Ostern 2020, daran werden wir uns wohl noch lang erinnern. Wegen des Coronavirus war heuer alles etwas anders als sonst: Keine Familienfeiern, keine Gottesdienste, keine Ratschenbuben, die von Haus zu Haus ziehen, ja nicht einmal Freunde sollte man treffen. Wie war euer Ostern? Wir haben ein paar Kinder gebeten, uns zu schildern, wie sie den Ostersonntag verbracht haben.

Klara (8) erzählt: „Normalerweise besuchen wir meine Omas und Opas am Land. Wir feiern draußen im Garten und picknicken auch manchmal. So dauert das Fest ein ganzes Wochenende lang. Heuer war Ostern sehr kurz. Die Osternester waren nur in der Wohnung versteckt, das fand ich irgendwie komisch. Aber zumindest war das Frühstück ähnlich wie sonst, weil eine Oma Briochekränze und sogar ein Osterlamm mit der Post geschickt hat. Von meiner anderen Oma und meiner Goli habe ich auch Osterpakete mit Süßigkeiten und Spielsachen bekommen. Am Nachmittag und am Abend habe ich dann mit allen Großeltern zum Kaffeetrinken und Jausnen videotelefoniert, das war schön. Außerdem haben meine beiden Lehrerinnen Video-Ostergrüße über WhatsApp geschickt, darüber habe ich mich auch gefreut.“ Der sechsjährige Benedikt kannte bisher nur Ostern im Garten der Großeltern in Salzburg und erlebte heuer erstmals den Ostersonntag in der Wiener Wohnung. „Wird der Osterhase überhaupt herfinden? Und kann er eh kein Corona bekommen?“, fragte er sich. Er wurde beruhigt, der Osterhase machte sogar schon am Palmsonntag einen Probelauf durch die Wohnung – und brachte schon das am dringendsten erwartete Geschenk (Monopoly: Wien-Ausgabe). So wurde die Wartezeit bis zum Ostersonntag durch das An- und Verkaufen von Schloss Schönbrunn und anderer Wiener Attraktionen verkürzt. „Beim Suchen der Nester am Ostersonntag hatten wir viel Freude. Meinem kleinen Bruder mussten wir nur beibringen, dass es jetzt nicht jeden Tag Schokoladeneier und -hasen zum Frühstück gibt“, berichtet Benedikt. „Außerdem hatten wir eine Videokonferenz mit sieben Teilnehmern, der Oma, den Tanten, Onkeln und Cousins.“

Klara (8) bekam das Osterlamm von Oma mit der Post. (c) Privat

Pinze gebacken. Auch die achtjährige Lena feiert das Osterfest normalerweise mit ihren Omas und Opas. „Das ging heuer wegen Covid-19 nicht. Aber wir haben trotzdem viele Osterhasen bekommen – und auch ein Geschenk!“ sagt sie. „Die Osterjause, die immer unsere Oma zubereitet, haben wir heuer selber gemacht. Mein Papa hat das Fleisch gekocht, meine Mama die Pinze gebacken, und mein Bruder und ich haben die Eier gefärbt. Heuer war alles anders, aber es hat uns trotzdem gut gefallen! Und jetzt finde ich es blöd, dass Ostern und die Osterferien vorbei sind . . .“

Bei Max (8), der im Bezirk Mödling in Niederösterreich lebt, war die Sache heuer indes noch viel spezieller speziell. Und eigentlich traurig. Denn es war so: Er hat mit seinen Eltern immer bei Oma und Opa gefeiert, bei denen mütterlicherseits. Der Opa aber ist im Dezember gestorben. Man hat ihn fünf Tage vor Weihnachten begraben. Und da hat die Oma (80) gesagt, dass sie auf die Osterregeln der Regierung von Bundeskanzler Kurz pfeife. Also auf das, was man je nach Sichtweise als Verbot, Gebot oder Bitte hat sehen können, zu Ostern nicht mit Verwandten zu feiern, die woanders wohnen.

„Ich fürcht' mich nicht mehr“, hatte also Oma zu Papa gesagt. Und auch der hatte keine Lust, folgsam zu sein. „Mit gutem Gewissen, hat er gesagt“, erzählt Max. „Denn Oma lebt in Niederösterreich am Land, in einem Haus am See, kann zu Nachbarn leicht Abstand halten und hat ringsum Natur.“ Außerdem habe sein Papa geschimpft, weil er, die Mama und Max bis Ostern eh schon einen Monat lang zu Hause gewesen waren. „,Uns hat nicht einmal ein Schnupfenvirus berührt!‘, hat er gerufen, und dann von dem Test kürzlich erzählt, wonach von 1544 Leuten in Österreich nur fünf Corona hatten.“ Also fuhr man zu Oma.

Alte Bräuche, der Coronasituation angepasst: Weihfleisch in Wien statt in der Steiermark. Statt Weihe durch den Priester gab es stille Andacht. (c) Privat

„Sie hat gekocht, wir hielten Abstand zu ihr und blieben nur drei Stunden.“ Max fand im Garten die Nester, Disney-Taschenbücher, ein Spiel und was zum Basteln. Heuer kein großes Lego. Und es war gut so, hat jedenfalls der Papi gemeint.

Osterkerze statt Osterfeuer. Für den elfjährigen Gregor war Ostern heuer ganz anders. „Denn aufgrund von Covid-19 konnten wir die Großeltern nicht sehen. Daher waren wir nicht in Kärnten, wo es heuer keine Speisenweihe gab. Wir waren auch in keiner Kirche. Wir haben weder Familie noch Freunde gesehen. Der Osterhase ist aber trotzdem gekommen. Außerdem haben wir am Abend des Karsamstags eine kleine „Osterkerze“ angezündet. Meine kleine Schwester hat 28 Ostereier in verschiedenen Farben gefärbt. Auch wenn es viele Planänderungen gab, war es ein schönes Osterfest.“

Ein Wiener Weihfleisch. Eine Premiere war es für die ganze Familie von Arthur (9) und Katharina (5): Erstmals wurde Ostern in Wien gefeiert, nicht in der Steiermark. Also musste die hier unbekannte Tradition des Weihfleischs eben übertragen werden: Man füllt dafür einen Korb mit verschiedenen Fleischsorten – darunter zum Grausen der Kinder auch Rindszunge –, schmückt ihn mit Blumen und trägt ihn zur Kirche. „Normalerweise wird er dort von einem Priester geweiht. Diesmal stellten wir ihn nur im Vorraum ab und bedankten uns im Stillen.“

Wusstest du schon, dass... . . . das Osterfeuer ein uralter Brauch ist? Die Feuer werden nach der Auferstehungsmesse am Karsamstag entzündet. An Berghängen oder im Tal brennen sie oft meterhoch. Wegen der Trockenheit waren heuer in vielen Gegenden Osterfeuer verboten.

