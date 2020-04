New Yorks Botschaft an die Welt

(c) imago images/UPI Photo (JOHN ANGELILLO via www.imago-ima)

Nationalgardisten im Jacob Javits Convention Center in Manhattan bei einer Ansprache von New Yorks Gouverneur, Andrew Cuomo. In dem Gebäude ist ein Notspital eingerichtet worden.

Die Spitäler sind voll, doch die Angst vor der großen Katastrophe schwindet. Langsam macht sich Optimismus breit. Der Weg zur Normalität ist indessen steinig und lang. Eine Reportage aus der Weltstadt im Ausnahmezustand.

Jeden Abend, pünktlich um 19 Uhr, bricht Jubel aus. Die New Yorker öffnen ihre Türen und Fenster, sie schreien von den Dächern oder singen in ihren Gärten. Autofahrer hupen, und viele Polizisten schalten die Sirenen ihrer Einsatzfahrzeuge ein. Für viele New Yorker ist die Zeremonie in Zeiten von „Stay at Home“ zum Highlight des Tages geworden ist.